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Gordola, nuove fermate per le linee bus 311 e 322

I cambiamenti entreranno in vigore da lunedì 12 ottobre. A dicembre cambieranno denominazione
Gordola, nuove fermate per le linee bus 311 e 322
FART
Fonte red
elaborata da Redazione
Gordola, nuove fermate per le linee bus 311 e 322
I cambiamenti entreranno in vigore da lunedì 12 ottobre. A dicembre cambieranno denominazione

GORDOLA - Cambiano le fermate degli autobus delle linee 311 e 322 a Gordola. A partire da lunedì 12 ottobre, alle 9, entreranno in servizio due nuove fermate, realizzate nell'ambito dei lavori di adeguamento alle norme della Legge sui disabili (LDis).

Lo comunicano le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART), precisando che le modifiche riguardano le fermate Gordola, Municipio e Gordola, Gnesa.

Nel dettaglio, la fermata Gordola, Municipio sarà spostata presso i nuovi bordi situati nelle vicinanze dell'incrocio con via Valle Verzasca. La fermata Gordola, Gnesa verrà invece trasferita circa 80 metri più avanti, in direzione Locarno. L'attuale fermata Gnesa sarà definitivamente soppressa.

Nuovi nomi da dicembre
Le novità non finiscono qui. Con il cambio d'orario nazionale, previsto per domenica 13 dicembre 2026, entreranno ufficialmente in vigore anche le nuove denominazioni delle fermate: Gordola, Bivio Verzasca e Gordola, Centro.

Fino a quella data, la linea 321 continuerà a servire l'attuale fermata su via Valle Verzasca, senza modifiche.

Le FART invitano i passeggeri a prestare attenzione alla nuova segnaletica presente sul posto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.fartiamo.ch.

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