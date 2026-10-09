Dieci giorni di deviazioni notturne per l'A13

MESOCCO (GR) - L’Ufficio federale delle strade USTRA informa che da domenica 11 a venerdì 16 ottobre 2026 e da domenica 25 a venerdì 30 ottobre 2026 l’autostrada A13 tra Pian San Giacomo e lo svincolo di Malabarba sarà chiusa dalle 22.00 alle 05.00.