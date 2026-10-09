MOESANO
Dieci giorni di deviazioni notturne per l'A13
Per i lavori fra Pian San Giacomo e lo svincolo di Malabarba l'11-16 ottobre e il 25-30 ottobre.
Ti-Press / Alessandro Crinari (foto simbolica)
Fonte USTRA
Dieci giorni di deviazioni notturne per l'A13
Per i lavori fra Pian San Giacomo e lo svincolo di Malabarba l'11-16 ottobre e il 25-30 ottobre.
MESOCCO (GR) - L’Ufficio federale delle strade USTRA informa che da domenica 11 a venerdì 16 ottobre 2026 e da domenica 25 a venerdì 30 ottobre 2026 l’autostrada A13 tra Pian San Giacomo e lo svincolo di Malabarba sarà chiusa dalle 22.00 alle 05.00.
La motivazione è una serie di lavori di risanamento per permettere i lavori conclusivi di risanamento dei muri di sicurezza in zona Brusei.
Il traffico sarà deviato sulla strada cantonale. USTRA invita gli automobilisti alla prudenza e al rispetto della segnaletica temporanea.
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