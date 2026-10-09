«A volte non serve una soluzione, ma qualcuno che ascolti»
In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Telefono Amico ricorda l'importanza di poter parlare liberamente, senza essere giudicati.
LUGANO - Non sempre chi attraversa un momento difficile ha bisogno di una soluzione immediata. A volte basta trovare qualcuno disposto ad ascoltare, senza giudicare. È questo il messaggio che Telefono Amico Ticino e Grigioni italiano vuole trasmettere in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra domani, 10 ottobre.
L'associazione invita a riflettere sull'importanza dell'ascolto come forma di attenzione verso sé stessi e verso gli altri, ricordando che prendersi cura del proprio benessere psicologico non significa necessariamente affrontare una situazione di emergenza.
Un numero attivo giorno e notte
Il servizio 143, disponibile 24 ore su 24, offre uno spazio anonimo e gratuito nel quale chiunque può parlare liberamente. A rispondere sono volontarie e volontari appositamente formati, pronti ad accogliere le persone senza esprimere giudizi.
Non è necessario trovarsi in una condizione di particolare difficoltà per chiamare. Può essere sufficiente sentire il bisogno di raccontare ciò che si sta vivendo, condividere una preoccupazione o semplicemente trovare qualcuno disposto ad ascoltare.
Il valore di dire «non sto bene»
Secondo Telefono Amico, in una società che richiede continuamente efficienza, autonomia e capacità di affrontare le difficoltà, ammettere di non stare bene può diventare complicato.
Eppure, sottolinea l'associazione, non tutto ciò che provoca sofferenza deve essere immediatamente risolto. A volte il primo passo consiste proprio nel poter esprimere liberamente quello che si prova.
Ascoltare, in questo senso, non significa necessariamente trovare le parole giuste o proporre una soluzione. Significa piuttosto esserci, accogliere l'esperienza dell'altra persona e permetterle di raccontarsi senza il timore di essere giudicata.
La salute mentale riguarda tutti
La ricorrenza del 10 ottobre rappresenta anche un'occasione per superare l'idea che il benessere psicologico sia una questione che riguarda esclusivamente le persone in condizioni di particolare fragilità.
La salute mentale, ricorda Telefono Amico, è parte integrante della salute di ciascuno e può cambiare nel corso della vita. Per questo è importante imparare a riconoscere i propri stati d'animo, concedersi la possibilità di chiedere aiuto e prestare maggiore attenzione alle persone che ci circondano.
Chi desidera parlare con qualcuno può contattare gratuitamente il 143, attivo 24 ore su 24. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.143.ch/it oppure scrivendo all'indirizzo pubblicherelazioni@143.ch.