«A volte non serve una soluzione, ma qualcuno che ascolti»

Un numero attivo giorno e notte

Il servizio 143, disponibile 24 ore su 24, offre uno spazio anonimo e gratuito nel quale chiunque può parlare liberamente. A rispondere sono volontarie e volontari appositamente formati, pronti ad accogliere le persone senza esprimere giudizi.

Non è necessario trovarsi in una condizione di particolare difficoltà per chiamare. Può essere sufficiente sentire il bisogno di raccontare ciò che si sta vivendo, condividere una preoccupazione o semplicemente trovare qualcuno disposto ad ascoltare.