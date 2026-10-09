Arrestato 21enne: in casa rinvenuti cocaina e hashish
Il giovane, residente in Italia, è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Fermato al volante di un'auto con targhe ticinesi.
MASSAGNO - Un 21enne cittadino albanese residente in Italia è stato arrestato martedì a Massagno nell'ambito di un'inchiesta antidroga. Il giovane è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di stupefacenti.
Come comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, il 21enne è stato fermato mentre si trovava alla guida di un'auto con targhe ticinesi. La successiva perquisizione del suo appartamento ha permesso di rinvenire circa 140 grammi di cocaina, alcuni grammi di hashish e alcune centinaia di franchi.
Nei suoi confronti sono state formulate le ipotesi di reato di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, infrazione alla Legge federale sugli stranieri e riciclaggio di denaro.
All'operazione ha collaborato anche il servizio antidroga della Polizia Città di Lugano.