Pornografia infantile: doppia condanna

L'uomo, reo confesso, è stato giudicato con rito abbreviato. Già da alcuni anni l’uomo segue una terapia farmacologica e incontri psichiatrici, come ha raccontato in aula: «Sto facendo astinenza sia dalle droghe che dalla pornografia e non ho più pulsione. Mi pento di quanto ho fatto, è inaccettabile». Ha inoltre riferito di aver rinunciato ad avere un computer e, tra le cause del suo comportamento, ha citato molti anni di depressione e un’infanzia difficile.

L’altro imputato, un 55enne del Mendrisiotto, è finito sotto processo dopo che il procuratore pubblico Simone Barca ha accertato in suo possesso circa 50mila file proibiti. Tra questi, 600 raffiguravano atti sessuali con animali e 17 rappresentavano episodi di cruda violenza verso esseri umani. Anche in questo caso, l’uomo - reo confesso - ha ricevuto una condanna di 18 mesi con la condizionale, più il divieto di svolgere attività che lo mettano a frequente contatto con minorenni e l’obbligo di continuare l’assistenza riabilitativa con presa a carico psichiatrica.