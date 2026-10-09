Sconfinare Festival, è partita la magia del linguaggio. Attesa per Walter Veltroni

A confrontarsi sul palco sono state due prospettive diverse e complementari. Da una parte Fabrizio Gifuni, tra gli interpreti più riconosciuti del cinema e del teatro italiano contemporaneo; dall'altra Stefano Bartezzaghi, semiologo e saggista, studioso dei giochi linguistici e dei processi creativi. In dialogo con il giornalista culturale Lorenzo Buccella, i due ospiti hanno esplorato il passaggio dalla parola scritta a quella pronunciata, interrogandosi sulla forza del linguaggio quando diventa voce, gesto e presenza scenica.

L'incontro ha dato così il via al tema scelto per l'edizione 2026: il rapporto tra parola e silenzio, tra ciò che scegliamo di dire, ciò che decidiamo di tacere e ciò che resta ancora da ascoltare. Un filo conduttore che accompagnerà il pubblico fino a domenica 11 ottobre, attraverso appuntamenti dedicati a cinema, teatro, letteratura, giornalismo, linguistica, musica e poesia.