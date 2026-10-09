C'è lo scambio d’abiti nella corte del Municipio

Il principio è semplice: chiunque può portare gli abiti che non utilizza più e prenderne altri gratuitamente. Non è obbligatorio né consegnare né ritirare vestiti e saranno disponibili capi per donne, uomini e bambini. L'obiettivo è dare una seconda vita agli indumenti, ridurre gli sprechi e promuovere abitudini di consumo più sostenibili.