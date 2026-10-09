C'è lo scambio d’abiti nella corte del Municipio
Chiunque può portare gli abiti che non utilizza più e prenderne altri gratuitamente. L'iniziativa punta a ridurre gli sprechi e incentivare la sostenibilità attraverso il riuso degli abiti.
Chiunque può portare gli abiti che non utilizza più e prenderne altri gratuitamente. L'iniziativa punta a ridurre gli sprechi e incentivare la sostenibilità attraverso il riuso degli abiti.
BELLINZONA - Dopo aver celebrato il decimo anniversario dell'iniziativa la scorsa primavera, l'associazione MeTeOra torna a proporre il tradizionale scambio d'abiti autunnale. L'appuntamento è per sabato 17 ottobre, dalle 14 alle 18.30, nella corte del Municipio di Bellinzona, che aveva già ospitato i festeggiamenti per i dieci anni dell'evento.
Il principio è semplice: chiunque può portare gli abiti che non utilizza più e prenderne altri gratuitamente. Non è obbligatorio né consegnare né ritirare vestiti e saranno disponibili capi per donne, uomini e bambini. L'obiettivo è dare una seconda vita agli indumenti, ridurre gli sprechi e promuovere abitudini di consumo più sostenibili.
Nel corso degli anni, lo scambio d'abiti è diventato anche un'occasione di incontro e aggregazione per la comunità bellinzonese. Accanto alla dimensione ambientale, gli organizzatori sottolineano infatti l'importanza della socialità: un pomeriggio durante il quale scambiare vestiti significa anche condividere esperienze, fare nuove conoscenze e trascorrere del tempo insieme.
Non mancheranno le attività di riciclo creativo, che permetteranno di realizzare nuove creazioni utilizzando vestiti, stoffe e materiali di scarto o inutilizzati. Le proposte saranno aperte sia ai bambini sia agli adulti che desiderano sperimentare e mettere alla prova la propria creatività.
A partire dalle 17 sarà inoltre offerto un aperitivo gratuito a tutti i partecipanti, per concludere il pomeriggio in compagnia.
Con questa nuova edizione, MeTeOra prosegue dunque un percorso avviato dieci anni fa, che unisce la promozione del riuso alla volontà di creare occasioni di incontro e condivisione nel cuore di Bellinzona.