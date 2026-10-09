Collina d'AVRA, doppia inaugurazione tra giochi, natura e un nuovo futuro per il bosco
Sabato 17 ottobre una giornata di festa aperta a tutti, con attività per grandi e piccoli, per celebrare l'arrivo di «Frank il Castoro» e una nuova fase nella gestione dell'area boschiva.
Sabato 17 ottobre una giornata di festa aperta a tutti, con attività per grandi e piccoli, per celebrare l'arrivo di «Frank il Castoro» e una nuova fase nella gestione dell'area boschiva.
CASTEL SAN PIETRO - Una nuova attrazione per i più piccoli, una giornata all'aria aperta e un passaggio di proprietà che guarda al futuro della Collina d'AVRA. Sabato 17 ottobre, l'area boschiva di Castel San Pietro sarà protagonista di una doppia inaugurazione: quella di «Frank il Castoro», una nuova postazione di gioco d'acqua dedicata ai bambini, e quella simbolica di una nuova fase per la gestione del bosco, dopo il trasferimento di una parte dei terreni dall'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) alla Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni.
Per celebrare l'occasione, la Collina d'AVRA aprirà le porte alla popolazione con una giornata di festa, movimento e attività nella natura.
Il ritrovo è fissato alle 10 al posteggio del percorso, da dove i partecipanti raggiungeranno a piedi la zona dell'acquedotto. Alle 11 si terrà la cerimonia ufficiale, con gli interventi dei rappresentanti della Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni, dell'EOC e delle autorità comunali coinvolte.
Alle 11.30 arriverà uno dei momenti più attesi, soprattutto dai bambini: il taglio del nastro della nuova postazione di gioco d'acqua di «Frank il Castoro». Un'attrazione pensata per unire divertimento, movimento e scoperta, offrendo ai più piccoli la possibilità di esplorare la natura attraverso il gioco.
La nuova installazione è frutto di un progetto della Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni, realizzato grazie al contributo di professionisti, aziende e partner del territorio.
A mezzogiorno la festa proseguirà con un picnic aperto a soci, famiglie, amici e cittadini. Ognuno potrà portare il proprio pranzo, mentre la Società metterà a disposizione le bevande analcoliche.
Dalle 13 spazio invece a tre attività guidate alla scoperta degli itinerari della Collina d'AVRA: il Percorso Vita, il Baby Parcour e il percorso Cometa, dedicato alle persone con disabilità visive.
L'intera giornata sarà aperta a tutti, con l'obiettivo di far conoscere le opportunità di svago e movimento offerte dall'area boschiva di Castel San Pietro.
Un pezzo di bosco cambia proprietario
La festa segnerà anche un passaggio importante per il futuro della Collina d'AVRA. Lo scorso 2 settembre è stato infatti formalizzato, con la firma del rogito, il trasferimento di proprietà di una parte del bosco dall'EOC alla Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni.
Un'operazione che consentirà alla Società di guardare al futuro con maggiore stabilità, programmando la gestione dell'area boschiva, gli interventi di manutenzione e lo sviluppo delle attività legate ai percorsi.
Il passaggio consolida inoltre la collaborazione tra la Società e l'Ente Ospedaliero Cantonale, che condividono l'obiettivo di promuovere il movimento e il benessere della popolazione.
«Il sostegno a iniziative che favoriscono la salute pubblica rappresenta un elemento significativo di questa collaborazione. La Collina d'AVRA offre alla popolazione uno spazio naturale accessibile, nel quale il movimento può entrare nella vita quotidiana attraverso attività rivolte a persone di età diverse», sottolinea il direttore generale dell'EOC, Glauco Martinetti.