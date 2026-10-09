Collina d'AVRA, doppia inaugurazione tra giochi, natura e un nuovo futuro per il bosco

CASTEL SAN PIETRO - Una nuova attrazione per i più piccoli, una giornata all'aria aperta e un passaggio di proprietà che guarda al futuro della Collina d'AVRA. Sabato 17 ottobre, l'area boschiva di Castel San Pietro sarà protagonista di una doppia inaugurazione: quella di «Frank il Castoro», una nuova postazione di gioco d'acqua dedicata ai bambini, e quella simbolica di una nuova fase per la gestione del bosco, dopo il trasferimento di una parte dei terreni dall'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) alla Società Percorso Vita Mendrisio e Dintorni.