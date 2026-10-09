A9, lavori sulla tratta e chiusure notturne verso Chiasso

Como Centro-Chiasso, due notti di chiusura

Parallelamente ai lavori di Fino Mornasco, sono in programma interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie lungo la A9, che richiederanno la chiusura temporanea di alcuni tratti autostradali. Sono previste limitazioni anche per chi viaggia verso la Svizzera. Il tratto autostradale compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine, sarà chiuso: