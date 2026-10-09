A9, lavori sulla tratta e chiusure notturne verso Chiasso
Da lunedì 12 ottobre chiusure prolungate alla stazione di Fino Mornasco. Stop notturni anche tra Como Centro e Chiasso: ecco le date e i percorsi alternativi.
CHIASSO / COMO - Settimana di disagi in vista per chi percorre l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Da lunedì 12 ottobre prenderanno il via i lavori di riqualifica della stazione di Fino Mornasco, che comporteranno la chiusura prolungata di alcuni svincoli. Sono inoltre previste diverse chiusure notturne tra Como Centro, Lago di Como e Chiasso per consentire interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie.
Fino Mornasco, chiusure dal 12 ottobre
A partire dalle 20 di lunedì 12 ottobre, la stazione autostradale di Fino Mornasco sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Lainate/Milano sia verso Chiasso/Svizzera. Sarà inoltre chiusa l'uscita per i veicoli provenienti da Lainate/Milano.
Le chiusure saranno continuative e, secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, si protrarranno fino al 14 novembre. Gli automobilisti potranno utilizzare in alternativa gli svincoli di Como Centro o Lomazzo nord.
Gli interventi rientrano nel piano di ammodernamento della rete autostradale e prevedono il rinnovo degli impianti della stazione e del sistema di esazione dei pedaggi. Per ridurre i tempi di esecuzione, i lavori saranno organizzati con squadre operative su turni avvicendati, con l'obiettivo di completare le attività entro novembre.
La Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia ha previsto, per tutta la durata del cantiere, un potenziamento del servizio di assistenza agli automobilisti, il rafforzamento dei presidi operativi e della segnaletica.
Como Centro-Chiasso, due notti di chiusura
Parallelamente ai lavori di Fino Mornasco, sono in programma interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie lungo la A9, che richiederanno la chiusura temporanea di alcuni tratti autostradali. Sono previste limitazioni anche per chi viaggia verso la Svizzera. Il tratto autostradale compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine, sarà chiuso:
- Dalle 22 di giovedì 15 ottobre alle 5 di venerdì 16 ottobre.
- Dalle 23 di venerdì 16 ottobre alle 6 di sabato 17 ottobre.
Durante queste chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà inoltre chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Chiasso sia verso Lainate.
Per chi è diretto in Svizzera, l'uscita dall'autostrada sarà obbligatoria a Como Centro. Da qui sarà necessario proseguire lungo la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.
Lo stesso percorso è consigliato agli automobilisti che intendono immettersi sulla A9 a Como Centro in direzione Chiasso. Chi invece deve entrare in autostrada a Como Centro in direzione Lainate/Milano potrà utilizzare lo svincolo alternativo di Lomazzo nord.
Attenzione alla concomitanza dei cantieri
Autostrade per l'Italia ricorda che, durante tutte le chiusure notturne programmate, resteranno in vigore anche le limitazioni alla stazione di Fino Mornasco, la cui entrata sarà chiusa continuativamente in entrambe le direzioni fino al 14 novembre.