Dall'Aperitivo della Solidarietà 43mila franchi alla Fondazione la Fonte
L'evento si era tenuto nel mese di maggio, mentre la consegna dell'assegno il primo ottobre, presso la fattoria protetta di Vaglio.
L'evento si era tenuto nel mese di maggio, mentre la consegna dell'assegno il primo ottobre, presso la fattoria protetta di Vaglio.
LUGANO/VAGLIO - Un assegno da 43mila franchi a favore della Fondazione La Fonte. È il ricavato netto dell'edizione 2026 dell'Aperitivo della Solidarietà, l'evento benefico organizzato dal Lions Club Lugano che lo scorso 7 maggio ha riunito oltre 600 persone all'Asilo Ciani di Lugano.
La consegna ufficiale della donazione si è svolta giovedì 1° ottobre presso la fattoria protetta di Vaglio, gestita dalla Fondazione La Fonte e di proprietà della Fondazione Lions Club Lugano. Alla cerimonia hanno partecipato i partner dell'iniziativa, gli sponsor finanziari, i produttori locali di vino e prodotti alimentari, oltre ai rappresentanti delle due organizzazioni.
Il presidente del Lions Club Lugano, Lulo Tognola, il past president Alessandro Simoneschi e il coordinatore del comitato organizzativo Nicola Wullschleger hanno consegnato la somma al presidente della Fondazione La Fonte, Lorenzo Emma, e al direttore Matteo Innocenti.
L'Aperitivo della Solidarietà è stato rilanciato nel 2024 su iniziativa del Lions Club Lugano, dopo l'interruzione dovuta alla pandemia di Covid-19. Da allora la manifestazione è tornata ad animare il calendario primaverile luganese, registrando una partecipazione crescente.
L'edizione del 7 maggio 2026, ospitata all'Asilo Ciani, ha fatto segnare un incasso record grazie alla presenza di oltre 600 partecipanti. In tre anni, le donazioni complessive destinate agli enti beneficiari hanno superato i 100mila franchi.
La prossima edizione dell'Aperitivo della Solidarietà è già in programma per giovedì 13 maggio 2027, nuovamente all'Asilo Ciani di Lugano.
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