Dall'Aperitivo della Solidarietà 43mila franchi alla Fondazione la Fonte

La consegna ufficiale della donazione si è svolta giovedì 1° ottobre presso la fattoria protetta di Vaglio, gestita dalla Fondazione La Fonte e di proprietà della Fondazione Lions Club Lugano. Alla cerimonia hanno partecipato i partner dell'iniziativa, gli sponsor finanziari, i produttori locali di vino e prodotti alimentari, oltre ai rappresentanti delle due organizzazioni.