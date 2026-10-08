«Nessuna prova certa delle violenze carnali»

«Era un rapporto malato, ma con due protagonisti»

«Per i fatti contestati non c'è nessuno che abbia visto tutto. Certe accuse possono nascere da ricordi falsi o indotti, senza malafede. E possono essere altrettanto nitidi e vividi che dai ricordi veri».

Il legale non ha negato il carattere problematico della relazione tra l'imputato e la ragazza, ma ha respinto quella che considera una ricostruzione unilaterale della vicenda. «Era un rapporto malato, ma con due protagonisti. Le dinamiche e i comportamenti sono stati messi in atto da entrambe le parti, certo con modalità e intensità diverse».