Lavori notturni sul ponte del Cassarate: possibili disagi al traffico
Le operazioni si svolgeranno tra martedì 13 e giovedì 15 ottobre.
LUGANO - Il ponte sul Cassarate, in via alla Bozzoreda, sarà interessato da lavori notturni di risanamento della pavimentazione. Gli interventi, comunica il Dipartimento del territorio, si svolgeranno per due notti tra martedì 13 e giovedì 15 ottobre, con possibili disagi per automobilisti e residenti.
Le operazioni inizieranno alle 20 e si svolgeranno durante la notte per limitare le ripercussioni sulla circolazione stradale.
I lavori richiederanno l'impiego di macchinari e attrezzature che potranno provocare rumori e disturbi alla quiete pubblica.
Per gli automobilisti sono inoltre previsti possibili rallentamenti, con ritardi di alcuni minuti, lungo via alla Bozzoreda e sulle strade collegate, in particolare via Sonvico, via Ceresio, via Ciani e via Maraini.