Spara e uccide otto persone in casa

Quando sono arrivati hanno trovato due donne morte in strada. Poi la casa è stata circondata: all'interno i colpi di arma da fuoco non si sono fermati e quando la polizia è riuscita a entrare nell'abitazione ha trovato i corpi di altre sette persone, inclusi bambini e l'aggressore che, dalle indagini preliminari, si sarebbe tolto la vita.