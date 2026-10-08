Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»

Il suo principale rimpianto riguarda la partecipazione alla trasmissione «10vor10», durante la quale aveva raccontato pubblicamente la vicenda al fianco del presentatore Arthur Honegger. Una scelta che, secondo Schmitz, lo aveva esposto ancora di più alle critiche. «Molti media avevano già riportato la notizia prima di noi. Eravamo sotto pressione e volevamo creare trasparenza», ha spiegato, respingendo l'accusa di aver cercato visibilità per vanità. «Abbiamo preso quella decisione insieme alla direzione della redazione, sotto la massima pressione. Abbiamo sottovalutato la portata delle reazioni». Schmitz riconosce dunque di aver sbagliato nella gestione della comunicazione, ma ribadisce che, dal punto di vista giornalistico, rifarebbe la stessa scelta.

Il dibattito ha toccato anche il tema della riservatezza nelle conversazioni tra giornalisti e protagonisti delle notizie. Dopo la confessione di Fischer, il responsabile della comunicazione della Federazione svizzera di hockey su ghiaccio, Finn Sulzer, aveva precisato che quelle informazioni non erano destinate al pubblico. Secondo Schmitz, però, la riservatezza non può essere imposta a posteriori. «Bisogna parlare di riservatezza prima, non dopo», ha sottolineato. Il giornalista ha ricordato che il pranzo si era svolto durante una giornata di lavoro: «Anche nelle pause si rimane giornalisti». Diverso, ha osservato, sarebbe stato ricevere una confidenza in un contesto strettamente privato.