Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera

Secondo quanto riferito da Murillo, l'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino nel dipartimento di Chinandega, nel nord-ovest del Nicaragua. Oltre alla cittadina svizzera, hanno perso la vita una giovane francese di 24 anni e una nicaraguense di 19 anni, che lavorava in un hotel.

Le tre donne viaggiavano a bordo di un pick-up che stava tentando di attraversare un fiume. Le forti piogge avevano però ingrossato il corso d'acqua, rendendo la corrente particolarmente impetuosa. Il veicolo è stato travolto e trascinato via dalla piena, provocando la morte delle tre occupanti.