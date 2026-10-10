Tragedia in Nicaragua, muore una 19enne svizzera
Il pick-up sul quale viaggiava è stato travolto dalla piena di un fiume. Morte anche una francese e una nicaraguense. Si attende la conferma del DFAE.
NICARAGUA - Una ragazza svizzera di 19 anni ha perso la vita in un tragico incidente in Nicaragua. La giovane è annegata insieme ad altre due donne dopo che il veicolo sul quale viaggiavano è stato trascinato via dalla corrente di un fiume in piena.
La notizia è stata comunicata ieri dalla copresidente nicaraguense Rosario Murillo, attraverso una dichiarazione governativa trasmessa dall'emittente radiofonica statale Canal 4. Questa mattina non era ancora giunta alcuna conferma ufficiale da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Secondo quanto riferito da Murillo, l'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino nel dipartimento di Chinandega, nel nord-ovest del Nicaragua. Oltre alla cittadina svizzera, hanno perso la vita una giovane francese di 24 anni e una nicaraguense di 19 anni, che lavorava in un hotel.
Le tre donne viaggiavano a bordo di un pick-up che stava tentando di attraversare un fiume. Le forti piogge avevano però ingrossato il corso d'acqua, rendendo la corrente particolarmente impetuosa. Il veicolo è stato travolto e trascinato via dalla piena, provocando la morte delle tre occupanti.
Rosario Murillo ha espresso la solidarietà e le condoglianze del governo nicaraguense alle famiglie delle vittime. Ha inoltre invitato la popolazione a rispettare rigorosamente gli avvisi meteorologici durante la stagione delle piogge. Le autorità, insieme all'ente nazionale per il turismo, intendono rafforzare le misure di prevenzione e le comunicazioni rivolte alle strutture alberghiere per ridurre il rischio di simili tragedie.