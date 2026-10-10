Almeno 27 feriti e 300 evacuati dopo il terremoto a Panama
Oltre 400 edifici danneggiati, tra cui scuole e strutture sanitarie. Segnalati crolli di edifici e strade. Nessuna vittima.
PANAMA - Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate in seguito al violento terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito Panama. È quanto emerge dall'ultimo bilancio ufficiale diffuso dalle autorità del Paese centroamericano.
Secondo il Sistema Nazionale di Protezione Civile, al momento non risultano vittime né persone disperse. La scossa ha tuttavia provocato danni ingenti alle infrastrutture, con oltre 400 edifici danneggiati e diversi crolli segnalati, soprattutto nella zona centrale del Paese.
Nel dettaglio, le autorità hanno registrato danni a 142 negozi, quattro edifici residenziali, 188 scuole, 20 centri sanitari, 26 edifici governativi, 13 chiese e sette alberghi. Colpita anche la rete dei trasporti, con nove ponti danneggiati e numerose strade interessate da crolli e altri danni.
L'epicentro del terremoto è stato localizzato a Tonosi, nel sud di Panama. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a valutare l'entità dei danni provocati dalla scossa.