Dieci morti in una rivolta in carcere a Mazatlán

Le autorità hanno riferito che un'unità interforze è intervenuta per riportare l'ordine e che la situazione nella struttura è ora sotto controllo. La procura statale ha avviato un'indagine per chiarire le cause degli scontri e accertare eventuali responsabilità. Le visite al carcere sono state sospese fino a nuovo avviso.

Nello Stato di Sinaloa sono detenuti diversi esponenti dell'omonimo cartello della droga, coinvolto in una faida interna che dal 2024 ha provocato oltre mille morti. È il secondo episodio mortale di questo tipo registrato quest'anno nelle carceri dello Stato: il 31 maggio sette detenuti erano stati uccisi in una struttura di Culiacán, capitale del Sinaloa.