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Dieci morti in una rivolta in carcere a Mazatlán

Tra le vittime c'è anche un bambino in visita
Dieci morti in una rivolta in carcere a Mazatlán
AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Dieci morti in una rivolta in carcere a Mazatlán
Tra le vittime c'è anche un bambino in visita

MAZATLAN - Dieci persone, tra cui un bambino in visita, sono morte in una rivolta scoppiata nel carcere El Castillo di Mazatlán, nello Stato messicano di Sinaloa. Altri 16 detenuti sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale. Lo riferisce il quotidiano messicano Excélsior, citando la Segreteria per la Sicurezza pubblica dello Stato.

Le autorità hanno riferito che un'unità interforze è intervenuta per riportare l'ordine e che la situazione nella struttura è ora sotto controllo. La procura statale ha avviato un'indagine per chiarire le cause degli scontri e accertare eventuali responsabilità. Le visite al carcere sono state sospese fino a nuovo avviso.

Nello Stato di Sinaloa sono detenuti diversi esponenti dell'omonimo cartello della droga, coinvolto in una faida interna che dal 2024 ha provocato oltre mille morti. È il secondo episodio mortale di questo tipo registrato quest'anno nelle carceri dello Stato: il 31 maggio sette detenuti erano stati uccisi in una struttura di Culiacán, capitale del Sinaloa.

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