Ad Anne Carson il Nobel per la letteratura: «Era sorpresa, si trova in Islanda ad ascoltare il vento»

Carlberg ha detto di aver potuto parlare brevemente al telefono con la vincitrice. «Era molto sorpresa. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare, ma mi ha raccontato che si trova attualmente in Islanda per ascoltare il vento».

Uno sguardo originale sul mondo classico

Classe 1950, Carson si è formata in letteratura classica, ed è una rinomata grecista. È ritenuta unanimemente tra le voci più originali della letteratura contemporanea. Nella sua opera mette in dialogo l'antichità greca con la vita di oggi e mescola poesia, saggio, romanzo in versi e traduzione.