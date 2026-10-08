Cerca e trova immobili
Segnalaci
PREMI NOBEL

Ad Anne Carson il Nobel per la letteratura: «Era sorpresa, si trova in Islanda ad ascoltare il vento»

La saggista, poetessa e traduttrice canadese è stata insignita dell'ambito premio: «per la sua opera audace e creativa». Oltre al riconoscimento anche più di un milione di franchi.
Ad Anne Carson il Nobel per la letteratura: «Era sorpresa, si trova in Islanda ad ascoltare il vento»
IMAGO / TT
Fonte Dpa Sda, Ats Ans
elaborata da Redazione
Ad Anne Carson il Nobel per la letteratura: «Era sorpresa, si trova in Islanda ad ascoltare il vento»
La saggista, poetessa e traduttrice canadese è stata insignita dell'ambito premio: «per la sua opera audace e creativa». Oltre al riconoscimento anche più di un milione di franchi.

Il Premio Nobel per la Letteratura di quest'anno va alla romanziera, poetessa, traduttrice e saggista canadese Anne Carson. Lo ha annunciato l'Accademia Svedese a Stoccolma.

«Era in Islanda, ad ascoltare il vento»
Carson è stata premiata «per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea», spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia.

Carlberg ha detto di aver potuto parlare brevemente al telefono con la vincitrice. «Era molto sorpresa. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare, ma mi ha raccontato che si trova attualmente in Islanda per ascoltare il vento».

Uno sguardo originale sul mondo classico
Classe 1950, Carson si è formata in letteratura classica, ed è una rinomata grecista. È ritenuta unanimemente tra le voci più originali della letteratura contemporanea. Nella sua opera mette in dialogo l'antichità greca con la vita di oggi e mescola poesia, saggio, romanzo in versi e traduzione.

Fra le sue opere più note, citiamo “Eros the Bittersweet“ (“Eros il dolceamaro”) (1986), saggio sul desiderio a partire da Saffo; “Autobiography of Red” (“Autobiografia del rosso”) (1998), romanzo in versi che rilegge il mito di Gerione, ”The Beauty of the Husband” (“La bellezza del marito. Un saggio romanzo in 29 tanghi“) (T.S. Eliot Prize 2001), le traduzioni di Saffo raccolte in “If Not, Winter” (2002).

Premio in denaro più alto rispetto agli anni precedenti
Il Premio Nobel per la Letteratura, come gli altri Nobel, quest'anno è dotato di dodici milioni di corone svedesi, ovvero un milione di corone in più rispetto agli anni precedenti. Convertito, il premio corrisponde a poco più di un milione di franchi svizzeri.

Il riconoscimento letterario viene tradizionalmente annunciato come quarto dei Premi Nobel durante la settimana annuale dei Nobel. Da lunedì erano già stati annunciati i vincitori nelle categorie scientifiche di medicina, fisica e chimica. Tra i tre vincitori del Nobel per la medicina figurano anche due ricercatori tedeschi, Peter Hegemann e Georg Nagel.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
anne carsonpoesiapremio nobeltraduzione
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
2 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
2 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
1 gior
5
29

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
2 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
2 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
3 gior

È morto Marco Blaser

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
2 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
40

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
2 gior
80
197

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
2 gior
31
66

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
66

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
22 ore
77
160

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
41

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
8 ore
10
36

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
92
239

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
20 ore
15
43

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
19 ore
49
133

«Un'altra volpe nel pollaio»

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
15 ore
18

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
1 gior
11
42

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
40

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
8 ore
6
32

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
2 gior
10
27

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
39

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
2 gior
77
135

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
17
14

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
8 ore
20
24

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
3 gior
10
24

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
1 gior
46
205

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
3 gior
31
51

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
1 gior
13
29

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
2 gior
18
64

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
2 gior
99
134

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
45
233

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
6
57

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
23 ore

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
7 ore

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
1 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
33

«Uno patetico, gli altri criminali»

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
3 gior
13
60

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
1 gior
30

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
1 gior
4
13

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
3 gior
58
82

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
1 gior
23
38

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
11

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
7 ore
22

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
1 gior
12
20

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
2 gior
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
18 ore
14
27

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
49 min

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

La controversa legge elettorale di Meloni è realtà
LIVE
ITALIA
58 min

La controversa legge elettorale di Meloni è realtà

Le voci sull'Iran fanno fare un altro balzo al petrolio
LIVE
MERCATI
1 ora
3

Le voci sull'Iran fanno fare un altro balzo al petrolio

Almeno cinque arresti per il furto al Museo Renoir
LIVE
FRANCIA
2 ore
2

Almeno cinque arresti per il furto al Museo Renoir

«Raid russo su un autobus a Kramatorsk: 12 morti»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
3 ore
3
12

«Raid russo su un autobus a Kramatorsk: 12 morti»

Lo "zampino" Usa sulla riattivazione del Nord Stream
LIVE
RUSSIA/STATI UNITI
5 ore
5
42

Lo "zampino" Usa sulla riattivazione del Nord Stream

Bce: «Euro digitali nel telefonino»
LIVE
UNIONE EUROPEA
5 ore
17

Bce: «Euro digitali nel telefonino»

Giustiziato in Texas con un'iniezione letale
LIVE
STATI UNITI
6 ore

Giustiziato in Texas con un'iniezione letale

Maxi frode fiscale, arresti e sequestro da 11 milioni
LIVE
ITALIA
7 ore
12

Maxi frode fiscale, arresti e sequestro da 11 milioni

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
7 ore
12

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»