Ad Anne Carson il Nobel per la letteratura: «Era sorpresa, si trova in Islanda ad ascoltare il vento»
La saggista, poetessa e traduttrice canadese è stata insignita dell'ambito premio: «per la sua opera audace e creativa». Oltre al riconoscimento anche più di un milione di franchi.
Il Premio Nobel per la Letteratura di quest'anno va alla romanziera, poetessa, traduttrice e saggista canadese Anne Carson. Lo ha annunciato l'Accademia Svedese a Stoccolma.
«Era in Islanda, ad ascoltare il vento»
Carson è stata premiata «per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea», spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia.
Carlberg ha detto di aver potuto parlare brevemente al telefono con la vincitrice. «Era molto sorpresa. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare, ma mi ha raccontato che si trova attualmente in Islanda per ascoltare il vento».
Uno sguardo originale sul mondo classico
Classe 1950, Carson si è formata in letteratura classica, ed è una rinomata grecista. È ritenuta unanimemente tra le voci più originali della letteratura contemporanea. Nella sua opera mette in dialogo l'antichità greca con la vita di oggi e mescola poesia, saggio, romanzo in versi e traduzione.
Fra le sue opere più note, citiamo “Eros the Bittersweet“ (“Eros il dolceamaro”) (1986), saggio sul desiderio a partire da Saffo; “Autobiography of Red” (“Autobiografia del rosso”) (1998), romanzo in versi che rilegge il mito di Gerione, ”The Beauty of the Husband” (“La bellezza del marito. Un saggio romanzo in 29 tanghi“) (T.S. Eliot Prize 2001), le traduzioni di Saffo raccolte in “If Not, Winter” (2002).
Premio in denaro più alto rispetto agli anni precedenti
Il Premio Nobel per la Letteratura, come gli altri Nobel, quest'anno è dotato di dodici milioni di corone svedesi, ovvero un milione di corone in più rispetto agli anni precedenti. Convertito, il premio corrisponde a poco più di un milione di franchi svizzeri.
Il riconoscimento letterario viene tradizionalmente annunciato come quarto dei Premi Nobel durante la settimana annuale dei Nobel. Da lunedì erano già stati annunciati i vincitori nelle categorie scientifiche di medicina, fisica e chimica. Tra i tre vincitori del Nobel per la medicina figurano anche due ricercatori tedeschi, Peter Hegemann e Georg Nagel.