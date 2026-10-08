Lo "zampino" Usa sulla riattivazione del Nord Stream

Kushner, che sta cercando di mediare una tregua tra Russia e Ucraina, considera le relazioni commerciali un elemento centrale per il ripristino della pace. Un accordo di questo tipo consentirebbe agli investitori statunitensi di trarre profitto dai flussi energetici verso l'Europa una volta terminata la guerra.

Nelle ultime settimane, Dmitriev e Kushner si sono incontrati a Mosca e a New York. Sebbene non sia chiaro in che misura abbiano discusso del Nord Stream in tali occasioni, l'argomento rimane all'ordine del giorno, hanno riferito a Reuters due delle persone coinvolte. «Qualsiasi accordo dovrà essere negoziato dalla Russia con la Dfc (Us International Development Finance Corporation) e con il Dipartimento del Tesoro, e dovrà andare a vantaggio dei contribuenti e delle aziende statunitensi», ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca interpellato in merito, sottolineando in ogni caso che non ci sono state «discussioni recenti sul Nord Stream».