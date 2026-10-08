«Raid russo su un autobus a Kramatorsk: 12 morti»

Il governatore della regione russa al confine con l'Ucraina, Pavel Malkov, ha riferito che durante la notte nella regione di Ryazan sono stati abbattuti due droni ucraini e che in seguito si è sviluppato un incendio sul tetto di un'attività commerciale. A sua volta l'ufficio stampa di Yandex ha riferito all'agenzia Rbk che «un attacco di droni ha causato un incendio nel data center a Sasovo, danneggiando parte dell'infrastruttura».

L'azienda ha precisato che «non ci sono stati feriti e i tecnici competenti stanno lavorando sul posto per riparare i danni». Il data center è stato completamente spento e alcuni servizi Yandex potrebbero non essere disponibili per gli utenti, ha avvertito l'ufficio stampa.