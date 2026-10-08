Almeno cinque arresti per il furto al Museo Renoir

CAGNES-SUR-MER - Almeno cinque persone sono state arrestate in Francia in relazione al furto di due dipinti di Pierre-Auguste Renoir avvenuto il mese scorso. Lo riporta la Bbc. Due dei capolavori sottratti al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, nei pressi di Nizza, non sono ancora stati ritrovati. Altre due opere erano state abbandonate dai ladri durante la fuga precipitosa dal museo.