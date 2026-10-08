FRANCIA
Almeno cinque arresti per il furto al Museo Renoir
I sospettati potrebbero far parte di un'organizzazione criminale
Valery HACHE / AFP
Fonte Ats Ans
Almeno cinque arresti per il furto al Museo Renoir
I sospettati potrebbero far parte di un'organizzazione criminale
CAGNES-SUR-MER - Almeno cinque persone sono state arrestate in Francia in relazione al furto di due dipinti di Pierre-Auguste Renoir avvenuto il mese scorso. Lo riporta la Bbc. Due dei capolavori sottratti al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, nei pressi di Nizza, non sono ancora stati ritrovati. Altre due opere erano state abbandonate dai ladri durante la fuga precipitosa dal museo.
Il colpo è solo l'ultimo di una serie di furti d'arte di grande risonanza avvenuti in Europa, che hanno acceso i riflettori sulla sicurezza di gallerie e musei.
Secondo il quotidiano "Nice-Matin", che ha dato per primo la notizia degli arresti, i sospettati potrebbero far parte di un'organizzazione criminale.
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