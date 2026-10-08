Giustiziato in Texas con un'iniezione letale

L'uomo è stato dichiarato morto dopo la somministrazione di una dose letale di pentobarbital nel penitenziario statale di Huntsville. Quando il direttore del carcere gli ha chiesto se avesse un'ultima dichiarazione da rilasciare, Howard ha chiesto scusa ad alcuni familiari della vittima, che assistevano all'esecuzione attraverso una vetrata a pochi metri dalla camera della morte.

"Spero che accettiate le mie scuse e spero nel vostro perdono", ha detto poco prima che cominciassero le operazioni dell'iniezione letale. "Mi dispiace per quanto accaduto. Spero che un giorno possiate imparare a perdonarmi", ha aggiunto, ringraziando amici e familiari e dicendo di amarli. Ha detto anche di essere "sereno e pronto a trovare la pace e il Signore; vi ringrazio tutti". Ha concluso dicendo: "Godetevi la vita e pace a voi tutti".