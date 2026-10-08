Le voci sull'Iran fanno fare un altro balzo al petrolio

"Con una domanda aggregata" anche di diesel "saremo in grado di negoziare prezzi migliori", ha aggiunto la portavoce interpellata sul punto, chiarendo che al momento l'esecutivo europeo è al lavoro per definire i dettagli della piattaforma.

Gli acquisti congiunti nel 2022 sono stati "un'iniziativa utile. E ora vogliamo vedere come possa essere utilizzata nella situazione attuale. Sarebbe irresponsabile da parte nostra non esaminare tutte le possibili soluzioni per stabilizzare i mercati e, possibilmente, aumentare e potenziare il nostro potere d'acquisto, il che ci darebbe la possibilità di negoziare prezzi migliori nella situazione attuale", ha aggiunto.