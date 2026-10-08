La controversa legge elettorale di Meloni è realtà
Via libera dalla Camera con 227 voti a favore. Dopo l'approvazione, l'opposizione espone cartelli di protesta: «Legge truffa»
ROMA - La Camera italiana dei deputati ha approvato con 227 voti a favore, e 164 contrari, la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto.
Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato italiano che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati (dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio) e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
Dopo il voto sulla legge elettorale, l'opposizione ha esposto cartelli con gli slogan seguenti: «Legge truffa», «no all'imbroglio», «con Meloni - sanità + armi».
Dal canto suo, la premier italiana ha scritto su social: «E a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così».
«Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale - ha aggiunto Meloni - quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e - di nuovo - il proprio parlamentare. Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza, che mancava da oltre trent'anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta».
«Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani», ha concluso la premier.