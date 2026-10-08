«Dateci il controllo dei cieli e Putin tratterà»

Il presidente ucraino ha insistito sulla necessità di rafforzare le capacità militari di Kiev, in particolare nella difesa dello spazio aereo. «Ho parlato francamente: dateci i mezzi, aiutateci a proteggere i cieli e a dominarli, e allora Putin si siederà al tavolo dei negoziati», ha sottolineato.

Zelensky ha inoltre lanciato un avvertimento sul ruolo della Cina, che a suo dire sarebbe vicina allo sviluppo di un sistema satellitare alternativo a Starlink da mettere a disposizione della Russia. Una minaccia che Kiev sta già discutendo con i propri partner internazionali. Anche i Paesi europei stanno lavorando a tecnologie analoghe e si sono detti pronti a fornire assistenza, ma i loro progetti non avrebbero ancora raggiunto il livello auspicato.