«Mai visto nulla di simile»

La decisione dei paesi del G7 di liberare ulteriori riserve strategiche ha ridotto il rischio di un peggioramento immediato. "Ciò è positivo: contribuirà ad allentare un po' l'offerta e i prezzi", riconosce. Ma le riserve, precisa, "sono un cuscinetto, non una soluzione". Il problema di fondo è la scarsità di capacità disponibili nel settore della raffinazione. "L'ultima nuova raffineria negli Stati Uniti è stata costruita nel 1977, l'ultima in Europa nel 1975 e oggi fa parte di Varopreem", osserva Sanyal. Dall'inizio del secolo, sul vecchio continente sono stati chiusi più di 30 impianti di tal tipo.