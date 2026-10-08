Associa El-Sayed alla Jihad: bufera su Trump. «Razzista e disperato»

Sui social molti ritengono le parole del presidente «assurdamente razziste», altri denunciano una «islamofobia sfacciata». Secondo alcuni, invece, l'attacco nasconde una «disperazione palpabile» da parte del presidente che, nel corso del suo ultimo comizio in Texas, roccaforte repubblicana, è stato criticato e interrotto in varie occasioni.

El-Sayed è nel mirino di Trump da quando ha vinto le primarie contro la moderata Haley Stevens, sostenuta dall'establishment. Progressista e pro-pal, El-Sayed si sta battendo con il repubblicano Mike Rogers appoggiato da Trump in una corsa che potrebbe decidere il controllo del Senato.