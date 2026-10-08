Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI

Associa El-Sayed alla Jihad: bufera su Trump. «Razzista e disperato»

La corsa in Michigan potrebbe essere cruciale per il controllo del Senato - e questo spiegherebbe l'attacco frontale del presidente
Associa El-Sayed alla Jihad: bufera su Trump. «Razzista e disperato»
AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Associa El-Sayed alla Jihad: bufera su Trump. «Razzista e disperato»
La corsa in Michigan potrebbe essere cruciale per il controllo del Senato - e questo spiegherebbe l'attacco frontale del presidente

WASHINGTON - Bufera su Donald Trump dopo l'attacco frontale al candidato democratico per il Senato in Michigan Abdul El-Sayed, che ha associato alla «jihad» e ha definito come un «simpatizzante dei terroristi».

Sui social molti ritengono le parole del presidente «assurdamente razziste», altri denunciano una «islamofobia sfacciata». Secondo alcuni, invece, l'attacco nasconde una «disperazione palpabile» da parte del presidente che, nel corso del suo ultimo comizio in Texas, roccaforte repubblicana, è stato criticato e interrotto in varie occasioni.

El-Sayed è nel mirino di Trump da quando ha vinto le primarie contro la moderata Haley Stevens, sostenuta dall'establishment. Progressista e pro-pal, El-Sayed si sta battendo con il repubblicano Mike Rogers appoggiato da Trump in una corsa che potrebbe decidere il controllo del Senato.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
abdul el-sayeddonald trumpelezioni senatomichigan
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
2 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
2 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
1 gior
5
27

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
3 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
3 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
2 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
39

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
2 gior
31
66

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
3 gior
81
196

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
66

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
160

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
40

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
10 ore
10

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
3 gior

È morto Marco Blaser

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
18 ore
18

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
92
236

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
22 ore
15
43

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
22 ore
49
132

«Un'altra volpe nel pollaio»

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
1 gior
11
41

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
40

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
10 ore
6
31

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
10 ore
20
24

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
2 gior
10
26

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
17
14

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
2 gior
77
134

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
6 ore

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
2 gior
46
204

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
1 gior
13
29

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
38

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
3 gior
18
61

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
2 gior
99
133

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
6
57

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
45
232

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
1 gior

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
10 ore

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
2 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
32

«Uno patetico, gli altri criminali»

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
3 gior
10
24

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
10 ore
24

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
1 gior
31

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
1 gior
4
13

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
1 gior
23
38

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
11

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
1 gior
12
20

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
2 gior
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
21 ore
15
27

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
10 ore
12

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»
LIVE
ZURIGO
20 ore
6
46

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Almeno cinque arresti per il furto al Museo Renoir
LIVE
FRANCIA
52 min
5

Almeno cinque arresti per il furto al Museo Renoir

«Dateci il controllo dei cieli e Putin tratterà»
LIVE
MONDO
56 min
1

«Dateci il controllo dei cieli e Putin tratterà»

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
3 ore
3

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

La controversa legge elettorale di Meloni è realtà
LIVE
ITALIA
3 ore
10

La controversa legge elettorale di Meloni è realtà

Le voci sull'Iran fanno fare un altro balzo al petrolio
LIVE
MERCATI
4 ore
5
7

Le voci sull'Iran fanno fare un altro balzo al petrolio

Ad Anne Carson il Nobel per la letteratura: «Era sorpresa, si trova in Islanda ad ascoltare il vento»
LIVE
PREMI NOBEL
4 ore
2

Ad Anne Carson il Nobel per la letteratura: «Era sorpresa, si trova in Islanda ad ascoltare il vento»

«Raid russo su un autobus a Kramatorsk: 12 morti»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
5 ore
6
26

«Raid russo su un autobus a Kramatorsk: 12 morti»

Lo "zampino" Usa sulla riattivazione del Nord Stream
LIVE
RUSSIA/STATI UNITI
7 ore
8
43

Lo "zampino" Usa sulla riattivazione del Nord Stream

Bce: «Euro digitali nel telefonino»
LIVE
UNIONE EUROPEA
8 ore
18

Bce: «Euro digitali nel telefonino»

Giustiziato in Texas con un'iniezione letale
LIVE
STATI UNITI
9 ore

Giustiziato in Texas con un'iniezione letale