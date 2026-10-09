Fort Hood, la fucilazione sarà trasmessa in streaming

«Affronterà un plotone d'esecuzione composto da soldati. Com'è giusto che sia», ha affermato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth in un'intervista con l'attivista politico di estrema destra Jack Posobiec. «Faremo in modo che la gente possa vederla. Che sia pubblica. Perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni». L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.

All'inizio della settimana, il presidente Donald Trump ha approvato l'esecuzione mediante fucilazione di Hasan, un ex psichiatra dell'esercito statunitense che nel 2009 aprì il fuoco contro decine di persone presso il Soldier Readiness Processing Center di Fort Hood, in Texas. Se l'esecuzione di Hasan venisse effettivamente eseguita, si tratterebbe della prima esecuzione militare statunitense dal 13 aprile 1961, quando il soldato semplice John A. Bennett fu impiccato dopo essere stato condannato per stupro e tentato omicidio; a riferirlo è il Death Penalty Information Center, un'organizzazione no-profit che monitora la pena capitale.