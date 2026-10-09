Fort Hood, la fucilazione sarà trasmessa in streaming
L'esecuzione era stata approvata giorni fa da Donald Trump
L'esecuzione era stata approvata giorni fa da Donald Trump
WASHINGTON - L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009 e responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono.
«Sarà trasmessa in diretta streaming, seguiranno dettagli», ha detto. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni.
Il Dipartimento della Difesa ha dichiarato che l'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Malik Hasan, condannato per la sparatoria di Fort Hood, sarà trasmessa in diretta streaming affinché il pubblico possa vederla. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, il quale aveva espresso la volontà di rendere pubblica l'esecuzione.
«Affronterà un plotone d'esecuzione composto da soldati. Com'è giusto che sia», ha affermato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth in un'intervista con l'attivista politico di estrema destra Jack Posobiec. «Faremo in modo che la gente possa vederla. Che sia pubblica. Perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni». L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
All'inizio della settimana, il presidente Donald Trump ha approvato l'esecuzione mediante fucilazione di Hasan, un ex psichiatra dell'esercito statunitense che nel 2009 aprì il fuoco contro decine di persone presso il Soldier Readiness Processing Center di Fort Hood, in Texas. Se l'esecuzione di Hasan venisse effettivamente eseguita, si tratterebbe della prima esecuzione militare statunitense dal 13 aprile 1961, quando il soldato semplice John A. Bennett fu impiccato dopo essere stato condannato per stupro e tentato omicidio; a riferirlo è il Death Penalty Information Center, un'organizzazione no-profit che monitora la pena capitale.
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