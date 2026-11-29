Il video scatena i social

«Divertimento svizzero, ho sempre amato la musica», ha scritto Lovati, accompagnando il post con l'hashtag #showman. L'esibizione non è passata inosservata. Tra battute e commenti divertiti, c'è anche chi ha ribattezzato l'avvocato «Lovatskin», giocando con il cognome del legale e il nome dei Måneskin. Altri utenti, invece, si sono interrogati sull'autenticità del filmato, ipotizzando persino che potesse essere stato realizzato con l'intelligenza artificiale.

Il rapporto con Sempio e il caso Garlasco

Massimo Lovati è stato uno degli avvocati di Andrea Sempio, assistendolo nella precedente indagine del 2016-2017 per il delitto di Chiara Poggi. Il rapporto professionale si è concluso nell’ottobre 2025, quando Sempio gli ha revocato il mandato, anche in seguito ad alcune dichiarazioni pubbliche controverse. Lovati ha continuato a sostenere l’innocenza di Sempio e anche quella di Alberto Stasi. Nel novembre 2026 è stato ascoltato in Procura nell’ambito di un’inchiesta separata sui presunti pagamenti legati alla precedente archiviazione di Sempio: Lovati sostiene che si trattasse di regolari compensi legali e nega irregolarità. Attualmente, Andrea Sempio è assistito dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, quest’ultimo subentrato a Lovati nell’ottobre 2025.