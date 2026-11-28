Lo stabilimento ha scollegato dalla rete tutti gli impianti e ha impostato le temperature a mano. L'anomalia è stata notata quasi subito e la merce - del valore di circa 250mila euro - non ha subito danni, ha spiegato il direttore della cooperativa Nikola Šavle.

Gli esperti parlano di "defacement": l'attaccante entra in una piattaforma e ne sostituisce l'interfaccia con un messaggio, spesso provocatorio o politico. Di solito non servono grandi abilità, perché molti impianti connessi alla rete hanno ancora le credenziali di fabbrica, tipo «admin/admin», o password facilissime come «1234»; altri usano software mai aggiornati, che si aprono anche senza password.