Attacco hacker ai frigoriferi di un salumificio sloveno: «Dovete ringraziare zio Matteo!»
L’intervento tempestivo ha evitato danni economici, ma cresce la preoccupazione per la sicurezza digitale nel settore.
LUBIANA - Attacco informatico contro Salamarija Alpija, il salumificio della Cooperativa agricola di Tolmino (Tolmin), in Slovenia. Verso le 12 di venerdì un dipendente ha dato l'allarme dopo aver notato che il termostato di un frigorifero era impostato a 100 gradi. Il personale, già a conoscenza degli attacchi informatici che a inizio novembre avevano colpito i supermercati di mezza Europa, ha controllato l'intero impianto: un secondo frigorifero era regolato a 20 gradi invece dei consueti 2-3.
Le temperature erano gestite da un sistema collegato a internet. Quando il tecnico ha provato ad accedervi per reimpostare i valori, ha trovato l'accesso bloccato: sullo schermo, al posto dei comandi, una foto di Matteo Salvini e una scritta in italiano, «Dovete ringraziare zio Matteo!». A raccontare per primo la vicenda è stato il portale sloveno 24ur.com.
Lo stabilimento ha scollegato dalla rete tutti gli impianti e ha impostato le temperature a mano. L'anomalia è stata notata quasi subito e la merce - del valore di circa 250mila euro - non ha subito danni, ha spiegato il direttore della cooperativa Nikola Šavle.
Gli esperti parlano di "defacement": l'attaccante entra in una piattaforma e ne sostituisce l'interfaccia con un messaggio, spesso provocatorio o politico. Di solito non servono grandi abilità, perché molti impianti connessi alla rete hanno ancora le credenziali di fabbrica, tipo «admin/admin», o password facilissime come «1234»; altri usano software mai aggiornati, che si aprono anche senza password.
Non è chiaro chi abbia firmato l'attacco con il volto del vicepremier e ministro dei Trasporti italiano, ma il riferimento potrebbe essere a una foto di alcuni anni fa, che immortalava il leader della Lega mentre baciava un salume. Lo schema dell'attacco, però, è quello già visto nei supermercati, soprattutto francesi: frigoriferi presi di mira da remoto, temperature alzate, cibo da buttare.