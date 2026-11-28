Secondo l'organismo ucraino, il costo di un singolo colpo è inferiore a quello di un proiettile di mitragliatrice. Lo sviluppo di sistemi di difesa aerea laser è uno dei settori tecnologicamente più complessi del programma di finanziamenti di Brave1, anche per la limitata esperienza maturata finora dall'Ucraina in questo campo.

Le ricerche sulle armi laser sono state avviate a livello mondiale già negli anni Settanta e Ottanta, ma solo pochi Paesi dispongono di sistemi operativi e sono ancora rari i casi documentati di abbattimento di bersagli aerei in combattimento.