Drone russo abbattuto per la prima volta con un'arma laser
Il costo di un singolo colpo sarebbe inferiore a quello di un proiettile di mitragliatrice
Il costo di un singolo colpo sarebbe inferiore a quello di un proiettile di mitragliatrice
KIEV - L'Ucraina ha abbattuto per la prima volta un drone russo Shahed a propulsione a getto utilizzando un'arma laser. Lo ha reso noto oggi Brave1, l'organismo statale ucraino che promuove e finanzia lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della difesa.
Il sistema è stato sviluppato da un beneficiario dei finanziamenti di Brave1 e utilizzato in combattimento da un'unità privata di difesa aerea.
Secondo l'organismo ucraino, il costo di un singolo colpo è inferiore a quello di un proiettile di mitragliatrice. Lo sviluppo di sistemi di difesa aerea laser è uno dei settori tecnologicamente più complessi del programma di finanziamenti di Brave1, anche per la limitata esperienza maturata finora dall'Ucraina in questo campo.
Le ricerche sulle armi laser sono state avviate a livello mondiale già negli anni Settanta e Ottanta, ma solo pochi Paesi dispongono di sistemi operativi e sono ancora rari i casi documentati di abbattimento di bersagli aerei in combattimento.
Attualmente in Ucraina almeno sette gruppi lavorano allo sviluppo di sistemi di difesa aerea laser. Brave1 ha tuttavia precisato che il successo della prima intercettazione non significa che la tecnologia sia pronta per un impiego su larga scala e che resta ancora in fase sperimentale.