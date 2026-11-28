Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cantù ed Erba, che hanno operato per estrarre le persone coinvolte dagli abitacoli e per la completa messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata dal sinistro.

Presenti anche il personale sanitario del 118, supportato dall'elisoccorso, i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.