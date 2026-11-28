Frontale nella notte: morto un 29enne, tre feriti gravi
Tragico incidente alle 4 a Lurago d'Erba, in provincia di Como
Tragico incidente alle 4 a Lurago d'Erba, in provincia di Como
LURAGO D'ERBA - Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due automobili avvenuto alle 4 di questa mattina a Lurago d'Erba, nel Comasco. Altri tre giovani sono rimasti feriti in modo grave.
A bordo dei due mezzi viaggiavano complessivamente quattro giovani, due per ciascun veicolo. Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita il conducente della Golf, classe 1997. I tre feriti sono stati soccorsi sul posto e successivamente trasportati negli ospedali della provincia per le cure necessarie.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cantù ed Erba, che hanno operato per estrarre le persone coinvolte dagli abitacoli e per la completa messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata dal sinistro.
Presenti anche il personale sanitario del 118, supportato dall'elisoccorso, i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.
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