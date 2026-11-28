Si ribalta con l'auto e finisce nel fiume Tresa: molto grave un 23enne
È accaduto venerdì sera sulla strada che collega Luino a Cremenaga, il giovane avrebbe fatto tutto da solo
È accaduto venerdì sera sulla strada che collega Luino a Cremenaga, il giovane avrebbe fatto tutto da solo
LUINO - Un ragazzo di 23 anni è stato recuperato privo di conoscenza nel fiume Tresa dopo essersi ribaltato con l'automobile lungo la strada che da Luino porta a Cremenaga, in provincia di Varese. L'allarme è scattato attorno alle 19.45 di venerdì 27 novembre in via Provinciale, l'arteria che costeggia il corso d'acqua.
Il giovane, residente a Viggiù, avrebbe perso il controllo della vettura, sbandando e cappottandosi. Nella carambola sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo nel fiume che scorre accanto alla carreggiata: un aspetto ancora da chiarire con precisione, mentre è certo che all'arrivo delle squadre di soccorso il 23enne si trovava nel corso d'acqua privo di conoscenza.
Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce rossa, coordinate dalla Soreu dei Laghi, insieme ai Vigili del Fuoco di Varese - con un'autopompa e un fuoristrada - e ai carabinieri della Stazione di Luino. I pompieri hanno raggiunto il giovane nel greto del fiume, riportandolo sulla carreggiata e affidandolo poi al personale sanitario.
Dopo le prime cure prestate sul posto, il 23enne è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso (massima gravità) al Pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. Stando alle prime informazioni, le sue condizioni sono molto gravi.
L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri: in base ai riscontri iniziali, sembra che non siano coinvolti altri veicoli.