Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce rossa, coordinate dalla Soreu dei Laghi, insieme ai Vigili del Fuoco di Varese - con un'autopompa e un fuoristrada - e ai carabinieri della Stazione di Luino. I pompieri hanno raggiunto il giovane nel greto del fiume, riportandolo sulla carreggiata e affidandolo poi al personale sanitario.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il 23enne è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso (massima gravità) al Pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. Stando alle prime informazioni, le sue condizioni sono molto gravi.