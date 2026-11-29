La Lega: «La tredicesima AVS va finanziata tagliando gli sprechi»
La Lega esulta per il no all’aumento dell'IVA e punta il dito contro la spesa pubblica
LUGANO - La tredicesima AVS va finanziata riducendo la spesa pubblica, senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. È quanto sostiene la Lega dei Ticinesi, che esprime soddisfazione per la bocciatura alle urne dell’aumento dell’IVA destinato a finanziare la prestazione.
«Basta mettere le mani nelle tasche dei cittadini per coprire l’incapacità della politica di stabilire delle priorità e contenere la spesa pubblica», attacca il movimento, che rimprovera a Berna di aver privilegiato gli aumenti fiscali anziché il contenimento delle uscite. La Lega ricorda che nel marzo del 2024 il 58,2% dei votanti aveva approvato la tredicesima AVS. Un risultato che, secondo il movimento, esprimeva la volontà di destinare maggiori risorse agli anziani, riducendo quelle per l’estero, l’Unione europea e quelli che definisce «finti rifugiati».
La Lega denuncia inoltre il rischio di ulteriori aggravi fiscali e le ripercussioni sul potere d’acquisto, soprattutto in Ticino, dove le economie domestiche devono già fare i conti con l’aumento dei premi di cassa malati, i rincari energetici e l’incremento dei valori di stima immobiliare. Il movimento propone di ridurre dell’8% i contributi versati annualmente dalla Confederazione, pari a quasi 50 miliardi di franchi. Una misura che, secondo la Lega, sarebbe sufficiente a finanziare la prestazione. Escluso anche un innalzamento dell’età pensionabile, respinto nel marzo del 2024 dal 75% dei votanti. «Il messaggio delle urne è chiaro: la tredicesima AVS va finanziata tagliando gli sprechi. Non a spese dei cittadini».
I giovani socialisti
Se da un lato la Gioventù socialista esprime profonda delusione per l'approvazione dell'allentamento della legge sul materiale bellico, dall'altro accoglie con favore la bocciatura dell'aumento dell'IVA per finanziare la 13esima rendita AVS e dell'iniziativa del Centro sulla tassazione delle coppie sposate, così come il sì all'iniziativa sui fuochi d'artificio. Secondo la GISO, la modifica della legge sul materiale bellico rappresenta un massiccio indebolimento delle norme svizzere sull'esportazione di armi, che potranno essere fornite più facilmente anche a Stati coinvolti in conflitti armati. Il partito denuncia inoltre l'abolizione del controllo democratico sulle esportazioni e accusa la lobby degli armamenti di aver condotto una campagna «disonesta e costosa». «Proprio perché riteniamo inaccettabile che le imprese svizzere possano trarre profitto dalla morte altrui, continueremo a batterci, dentro e fuori dalle istituzioni, affinché gli interessi di chi vende armi cessino di orientare le scelte politiche che alimentano il riarmo globale», afferma Yannick Demaria, deputato GISO in Gran Consiglio. La Gioventù Socialista annuncia che vigilerà sulle future autorizzazioni all'esportazione.
Soddisfazione invece per il rifiuto dell'aumento dell'IVA. La GISO cita un sondaggio rappresentativo condotto all'inizio dell'anno, secondo cui il 68% degli intervistati preferiva una maggiore tassazione dei patrimoni dei super ricchi. Il partito chiede ora al Parlamento di presentare rapidamente una soluzione che copra integralmente i costi della 13esima rendita. «Chiediamo di rafforzare la tassazione dei grandi patrimoni e delle grandi successioni oppure di assoggettare i redditi da capitale all’obbligo di contribuzione all’AVS», afferma Laura Guscetti, membro del comitato direttivo della GISO Svizzera.
Soddisfazione a metà dei Verdi
Soddisfazione per l'approvazione dell'iniziativa sui fuochi d'artificio e per la bocciatura dell'iniziativa fiscale del Centro, ma delusione per il via libera all'allentamento della legge federale sul materiale bellico. È il bilancio dei Verdi svizzeri e ticinesi all'indomani dello scrutinio federale. Secondo gli ecologisti, ad avere la meglio sul materiale bellico è stata la campagna milionaria della lobby degli armamenti. «Il rischio concreto è che le tecnologie belliche svizzere finiscano per alimentare teatri di guerra civile o vengano usate da regimi autoritari o gruppi terroristici, vanificando la nostra storica tradizione umanitaria», afferma Matteo Buzzi, capogruppo dei Verdi in Gran Consiglio. Il partito assicura che seguirà da vicino le future destinazioni delle armi svizzere e invita il Consiglio federale a mantenere le promesse fatte, concedendo in maniera restrittiva le autorizzazioni all'esportazione.
Con l'approvazione dell'iniziativa sui fuochi d'artificio, secondo i Verdi, la popolazione ha espresso la volontà di garantire maggiore rispetto nei confronti degli animali, dell'ambiente e delle persone. Soddisfazione anche per la bocciatura dell'iniziativa fiscale del Centro, che conferma la scelta dell'imposizione individuale. «Un no così netto è un segnale forte: la popolazione non vuole tornare indietro sulla parità. L'imposizione individuale è una conquista importante, che rafforza l'indipendenza economica delle donne e crea migliori incentivi al lavoro», sottolinea Greta Gysin, capogruppo dei Verdi al Parlamento federale. Secondo il partito, la bocciatura ha inoltre scongiurato uno sgravio fiscale a favore dei più ricchi e il rischio di future disparità di trattamento per i contribuenti non sposati.