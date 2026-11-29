La Lega denuncia inoltre il rischio di ulteriori aggravi fiscali e le ripercussioni sul potere d’acquisto, soprattutto in Ticino, dove le economie domestiche devono già fare i conti con l’aumento dei premi di cassa malati, i rincari energetici e l’incremento dei valori di stima immobiliare. Il movimento propone di ridurre dell’8% i contributi versati annualmente dalla Confederazione, pari a quasi 50 miliardi di franchi. Una misura che, secondo la Lega, sarebbe sufficiente a finanziare la prestazione. Escluso anche un innalzamento dell’età pensionabile, respinto nel marzo del 2024 dal 75% dei votanti. «Il messaggio delle urne è chiaro: la tredicesima AVS va finanziata tagliando gli sprechi. Non a spese dei cittadini».

I giovani socialisti

Se da un lato la Gioventù socialista esprime profonda delusione per l'approvazione dell'allentamento della legge sul materiale bellico, dall'altro accoglie con favore la bocciatura dell'aumento dell'IVA per finanziare la 13esima rendita AVS e dell'iniziativa del Centro sulla tassazione delle coppie sposate, così come il sì all'iniziativa sui fuochi d'artificio. Secondo la GISO, la modifica della legge sul materiale bellico rappresenta un massiccio indebolimento delle norme svizzere sull'esportazione di armi, che potranno essere fornite più facilmente anche a Stati coinvolti in conflitti armati. Il partito denuncia inoltre l'abolizione del controllo democratico sulle esportazioni e accusa la lobby degli armamenti di aver condotto una campagna «disonesta e costosa». «Proprio perché riteniamo inaccettabile che le imprese svizzere possano trarre profitto dalla morte altrui, continueremo a batterci, dentro e fuori dalle istituzioni, affinché gli interessi di chi vende armi cessino di orientare le scelte politiche che alimentano il riarmo globale», afferma Yannick Demaria, deputato GISO in Gran Consiglio. La Gioventù Socialista annuncia che vigilerà sulle future autorizzazioni all'esportazione.

Soddisfazione invece per il rifiuto dell'aumento dell'IVA. La GISO cita un sondaggio rappresentativo condotto all'inizio dell'anno, secondo cui il 68% degli intervistati preferiva una maggiore tassazione dei patrimoni dei super ricchi. Il partito chiede ora al Parlamento di presentare rapidamente una soluzione che copra integralmente i costi della 13esima rendita. «Chiediamo di rafforzare la tassazione dei grandi patrimoni e delle grandi successioni oppure di assoggettare i redditi da capitale all’obbligo di contribuzione all’AVS», afferma Laura Guscetti, membro del comitato direttivo della GISO Svizzera.

