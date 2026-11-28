Sciopero dei treni in Italia, possibili disagi anche in Ticino
L'agitazione sindacale è prevista dalle 21 del 3 dicembre alle 21 del 4 dicembre. In caso di cancellazioni sulla linea S50, previsti bus sostitutivi tra Stabio e l'aeroporto di Milano-Malpensa.
Una nuova agitazione sindacale rischia di creare disagi anche a chi viaggia in treno tra il Ticino e la Lombardia. Dalle 21 di giovedì 3 dicembre alle 21 di venerdì 4 dicembre 2026 è infatti in programma uno sciopero nazionale del personale ferroviario italiano.
L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali in adesione a uno sciopero generale, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato (FS), come comunicato dalla stessa società.
Anche Trenord, in una nota diffusa venerdì 27 novembre, avverte che lo sciopero potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia, coinvolgendo dunque anche i collegamenti da e per il Ticino.
Giovedì 3 dicembre circoleranno regolarmente i treni la cui partenza è prevista dall'orario ufficiale entro le 21 e il cui arrivo a destinazione è previsto entro le 22. Venerdì 4 dicembre saranno invece assicurati i collegamenti inclusi nella lista dei servizi minimi garantiti.$
Particolare attenzione sarà riservata ai collegamenti con l'aeroporto di Malpensa. In caso di cancellazione dei treni della linea S50, saranno predisposti autobus sostitutivi tra Stabio e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie.
Gli aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria saranno disponibili in tempo reale sul sito e sull'app di Trenord. La società invita inoltre i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni riportate sui monitor.