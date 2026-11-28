Anche Trenord, in una nota diffusa venerdì 27 novembre, avverte che lo sciopero potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia, coinvolgendo dunque anche i collegamenti da e per il Ticino.

Giovedì 3 dicembre circoleranno regolarmente i treni la cui partenza è prevista dall'orario ufficiale entro le 21 e il cui arrivo a destinazione è previsto entro le 22. Venerdì 4 dicembre saranno invece assicurati i collegamenti inclusi nella lista dei servizi minimi garantiti.$