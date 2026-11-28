Autorità di Bacino Ceresio, Piano e Ghirla: cambio al vertice
Denis Dell'Era è il nuovo direttore, entrerà in carica con il nuovo anno
CAMPIONE D'ITALIA - Cambio alla guida dell'Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla. Dal 1° gennaio 2027 sarà l'ingegner Denis Dell'Era il nuovo direttore dell'Ente regionale con sede a Campione d'Italia: raccoglie il testimone di Maurizio Tumbiolo, alla guida della struttura dal 2012. L'Ente si occupa del demanio lacuale e della valorizzazione di un territorio che comprende i laghi Ceresio, Piano e Ghirla, tra le province di Como e di Varese.
Tumbiolo non lascerà del tutto. Una deliberazione del Consiglio di amministrazione prevede che affianchi il nuovo direttore per 21 mesi e per due stagioni nautiche, quindi fino al 2028, per trasferire competenze ed esperienze, in particolare sugli aspetti giuridico-amministrativi, sui rapporti istituzionali con la Svizzera e sull'attività della Commissione internazionale per la navigazione sui laghi Ceresio e Verbano.
Nei quattordici anni della sua direzione l'Ente ha ampliato il raggio delle attività: concessioni demaniali, presidio delle coste, sicurezza della navigazione, vigilanza e soccorso, promozione turistica e rapporti con i Comuni e con gli organismi italiani e svizzeri, in un contesto internazionale complesso come quello del Ceresio, le cui acque sono condivise tra Italia e Svizzera. La sicurezza lacuale è diventata una delle direttrici strategiche, con il rafforzamento dei controlli e il coordinamento con le autorità elvetiche.
«A nome mio e di tutti i Sindaci dei Comuni che fanno parte dell'Autorità, desidero esprimere un sincero ringraziamento a Maurizio Tumbiolo per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell'Ente. Ha saputo condurre l'Amministrazione in acque sicure, con professionalità, equilibrio e lungimiranza», commenta il presidente dell'Autorità di Bacino Massimo Mastromarino. Il presidente ricorda anche «il ruolo di corrispondente consolare per l'intero Canton Ticino, svolto da Tumbiolo per conto del Consolato Generale d'Italia a Lugano: una funzione formale che non viene meno con il pensionamento». A Dell'Era, aggiunge, va «una responsabilità importante» e «la piena fiducia dei Comuni».
Il nuovo direttore, ingegnere, ha maturato esperienza nell'ambito tecnico e amministrativo degli enti locali, con particolare riferimento all'Alto Lario: ha ricoperto incarichi nel Comune di Dongo e ha collaborato con la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.
«Raccolgo un'eredità importante, costruita attraverso anni di lavoro e di relazioni istituzionali, in un territorio che ha caratteristiche e responsabilità particolari, anche per la dimensione internazionale del Lago Ceresio», afferma Dell'Era. «La sicurezza della navigazione, la tutela ambientale e la valorizzazione turistica richiedono una visione comune e una collaborazione concreta. Sarà su questo terreno, sulla traccia del direttore Tumbiolo, che intendo sviluppare il mio impegno».