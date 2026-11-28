Nei quattordici anni della sua direzione l'Ente ha ampliato il raggio delle attività: concessioni demaniali, presidio delle coste, sicurezza della navigazione, vigilanza e soccorso, promozione turistica e rapporti con i Comuni e con gli organismi italiani e svizzeri, in un contesto internazionale complesso come quello del Ceresio, le cui acque sono condivise tra Italia e Svizzera. La sicurezza lacuale è diventata una delle direttrici strategiche, con il rafforzamento dei controlli e il coordinamento con le autorità elvetiche.

«A nome mio e di tutti i Sindaci dei Comuni che fanno parte dell'Autorità, desidero esprimere un sincero ringraziamento a Maurizio Tumbiolo per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell'Ente. Ha saputo condurre l'Amministrazione in acque sicure, con professionalità, equilibrio e lungimiranza», commenta il presidente dell'Autorità di Bacino Massimo Mastromarino. Il presidente ricorda anche «il ruolo di corrispondente consolare per l'intero Canton Ticino, svolto da Tumbiolo per conto del Consolato Generale d'Italia a Lugano: una funzione formale che non viene meno con il pensionamento». A Dell'Era, aggiunge, va «una responsabilità importante» e «la piena fiducia dei Comuni».