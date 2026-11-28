Il primo titolo è "Il sapore del rame" di Francesco Citriniti, autore di Cadenazzo già avvezzo al self publishing. Protagonista è Roberto Sassi, giornalista segnato dalla perdita della moglie e della figlia, morte in un incidente stradale sul Monte Ceneri. A un anno dalla tragedia un oggetto apparentemente insignificante riapre il caso: la versione ufficiale mostra crepe e Sassi si ritrova in una ricerca della verità che lo conduce nei territori più oscuri del potere cantonale, tra documenti scomparsi e depistaggi. Il Ticino non è un semplice sfondo. Per il suo esordio nella narrativa la casa editrice cercava proprio un racconto radicato nel territorio; a convincere è stata anche la formula del romanzo breve, che, come dice l'autore, permette di assaporarlo tutto d'un fiato, magari in una pausa pranzo.

Il secondo volume è "Donna Fenice", raccolta poetica di Deborah Caputo sulla rinascita di una donna dopo il dolore. Con versi brevi e intensi l'autrice affronta la fragilità, la manipolazione emotiva, l'amore, la memoria e la ricerca di sé, attorno alle tre immagini del fuoco, delle ceneri e della rinascita, in una rilettura moderna del mito dell'Araba Fenice. Calabrese, ha a lungo cercato un editore disposto a pubblicarla, imbattendosi sempre nella pubblicazione a pagamento. Quasi scoraggiata, è arrivata alla FLE, che ha creduto in lei pur consapevole della distanza tra il proprio mercato e quello della poesia: una scommessa «quasi folle», ma giustificata dalla qualità della scrittura.