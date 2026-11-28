Un galà per il primo anno di Fiore di Loto Edizioni
Alle 18 di oggi saranno presentati un romanzo breve e una raccolta di poesie
SANT'ANTONINO - Un romanzo breve ambientato in Ticino e una raccolta poetica firmata da un'esordiente calabrese. Sono i primi due volumi cartacei di Fiore di Loto Edizioni, la casa editrice nata nel dicembre del 2025 per volontà di Dana Perli, che li presenta oggi, sabato 28 novembre, dalle 18 nel Salone parrocchiale di Sant'Antonino, in occasione del galà per il primo anno di attività.
La scommessa della FLE - vezzeggiativo nato dall'acronimo di Fiore di Loto Edizioni - è garantire la pubblicazione a talenti che non trovano spazio altrove perché privi di un nome già affermato o delle risorse economiche necessarie per stampare le proprie opere. L'obiettivo è di due titoli all'anno. Entrambi gli autori sono esordienti sugli scaffali: una scelta che la casa editrice rivendica, convinta di aver «calato due assi».
Il primo titolo è "Il sapore del rame" di Francesco Citriniti, autore di Cadenazzo già avvezzo al self publishing. Protagonista è Roberto Sassi, giornalista segnato dalla perdita della moglie e della figlia, morte in un incidente stradale sul Monte Ceneri. A un anno dalla tragedia un oggetto apparentemente insignificante riapre il caso: la versione ufficiale mostra crepe e Sassi si ritrova in una ricerca della verità che lo conduce nei territori più oscuri del potere cantonale, tra documenti scomparsi e depistaggi. Il Ticino non è un semplice sfondo. Per il suo esordio nella narrativa la casa editrice cercava proprio un racconto radicato nel territorio; a convincere è stata anche la formula del romanzo breve, che, come dice l'autore, permette di assaporarlo tutto d'un fiato, magari in una pausa pranzo.
Il secondo volume è "Donna Fenice", raccolta poetica di Deborah Caputo sulla rinascita di una donna dopo il dolore. Con versi brevi e intensi l'autrice affronta la fragilità, la manipolazione emotiva, l'amore, la memoria e la ricerca di sé, attorno alle tre immagini del fuoco, delle ceneri e della rinascita, in una rilettura moderna del mito dell'Araba Fenice. Calabrese, ha a lungo cercato un editore disposto a pubblicarla, imbattendosi sempre nella pubblicazione a pagamento. Quasi scoraggiata, è arrivata alla FLE, che ha creduto in lei pur consapevole della distanza tra il proprio mercato e quello della poesia: una scommessa «quasi folle», ma giustificata dalla qualità della scrittura.
Il galà prevede la presentazione dei due volumi, qualche ospite e la possibilità di incontrare gli autori. A seguire la cena con l'autore, a un costo volutamente popolare di 20 franchi. Iscrizioni e ordini sulla pagina gala.fioredilotoedizioni.ch. I libri possono essere ordinati anche dal sito della casa editrice o tramite la propria libreria di fiducia.