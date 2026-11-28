Resta il ricordo di un'esperienza intensa, vissuta tra qualche difficoltà anche fisica: febbre e forte mal di gola che, racconta, non gli hanno impedito di affrontare le audizioni e di portare a termine l'esibizione.

Il rapporto con l'Eurovision non si è chiuso a San Marino. Ransell ha sentito con forza che questo brano aveva le carte in regola per prendere parte al più grande concorso musicale continentale. Nell'agosto di quest'anno Labata ha presentato "Impossibile" anche alle preselezioni per rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2027: in quel caso il brano non ha superato la prima fase.