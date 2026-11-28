"Impossibile", un brano per l'Eurovision
Ransell Labata l'ha presentato per cercare la scalata al Dreaming San Marino Song Contest e ora lo condivide con i fan ticinesi
LUGANO - "Impossibile" è il nuovo singolo di Ransell Labata, uscito il 13 novembre. È lo stesso brano presentato al Dreaming San Marino Song Contest 2026, il percorso con cui la Repubblica di San Marino sceglie il proprio rappresentante all'Eurovision Song Contest. Una via tentata da numerosissimi artisti, non necessariamente residenti all'ombra del Titano: nel 2022 fu Achille Lauro a salire sul palco con il brano "Stripper", nel 2025 Gabry Ponte presentò "Tutta l'Italia" e l'anno scorso lo special guest fu addirittura Boy George.
Ma torniamo a Labata: l'artista aveva superato le audizioni iniziali, svolte in presenza a San Marino nel dicembre del 2025, ma non si è presentato alla seconda fase della selezione. Nessuna eliminazione, precisa: «La decisione di interrompere il percorso è stata presa da me stesso». Ci sono motivi personali alla base di questa decisione, ci spiega Ransell: si è trattato di alcuni cambiamenti nella sua quotidianità, che stava affrontando proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto tornare a San Marino per le riprese.
Resta il ricordo di un'esperienza intensa, vissuta tra qualche difficoltà anche fisica: febbre e forte mal di gola che, racconta, non gli hanno impedito di affrontare le audizioni e di portare a termine l'esibizione.
Il rapporto con l'Eurovision non si è chiuso a San Marino. Ransell ha sentito con forza che questo brano aveva le carte in regola per prendere parte al più grande concorso musicale continentale. Nell'agosto di quest'anno Labata ha presentato "Impossibile" anche alle preselezioni per rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2027: in quel caso il brano non ha superato la prima fase.
Con l'uscita del singolo, uno dei pezzi che hanno segnato il recente percorso artistico di Ransell Labata arriva ora al pubblico. "Impossibile" si caratterizza per sonorità sintetiche e un cantato fortemente ritmato: una scelta molto differente rispetto a quella del brano che l'ha preceduto, "Me Explota el Corazón", che aveva un taglio tipicamente estivo.
Ora, con questa nuova avventura artistica, Ransell trasforma un'esperienza televisiva e personale in un'occasione per far conoscere la propria musica. "Impossibile" è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi online.