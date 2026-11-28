Gli episodi citati nell'atto parlamentare, relativi alla banchina di Riva Vela e alle verifiche effettuate al LAC nel 2017, rappresentano secondo il Municipio casi circoscritti, per i quali sono stati effettuati accertamenti e adottati provvedimenti. Nel caso del centro culturale, in particolare, le verifiche non avevano rilevato difformità nella scelta delle procedure di aggiudicazione, pur evidenziando lacune nei controlli sull'idoneità degli offerenti.

Fatture gonfiate e denaro spartito

L'unico caso con risvolti penali indicato dal Municipio risale al periodo compreso tra il 2010 e il 2013. Due collaboratori del Servizio manutenzione immobili, d'intesa con il titolare di un'impresa di pulizie e risanamenti, gonfiavano le fatture relative ai lavori eseguiti per la Città, spartendosi la differenza. La vicenda si era conclusa con il licenziamento in tronco dei due dipendenti, le condanne penali nel 2017 e il rimborso di circa 30mila franchi.