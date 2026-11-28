Appalti e "bustarelle", il Municipio: «Un solo caso penale in vent'anni»
L'Esecutivo di Lugano ribadisce la trasparenza e la correttezza nella gestione degli appalti pubblici, respingendo generalizzazioni su presunte irregolarità.
LUGANO - Un solo caso con risvolti penali negli ultimi vent'anni, due dipendenti licenziati in tronco e circa 30mila franchi restituiti alle casse comunali. È quanto emerge dalla risposta del Municipio di Lugano all'interrogazione "Appalti pubblici - “bustarelle”, precedenti e controlli", presentata lo scorso 9 novembre dal consigliere comunale Omar Wicht.
L'Esecutivo respinge con fermezza i sospetti sulla gestione delle commesse pubbliche cittadine. «Si respinge al mittente l’insinuazione secondo cui l’attribuzione delle commesse pubbliche della Città sarebbe caratterizzata da un generalizzato “dubbio” di correttezza».
Gli episodi citati nell'atto parlamentare, relativi alla banchina di Riva Vela e alle verifiche effettuate al LAC nel 2017, rappresentano secondo il Municipio casi circoscritti, per i quali sono stati effettuati accertamenti e adottati provvedimenti. Nel caso del centro culturale, in particolare, le verifiche non avevano rilevato difformità nella scelta delle procedure di aggiudicazione, pur evidenziando lacune nei controlli sull'idoneità degli offerenti.
Fatture gonfiate e denaro spartito
L'unico caso con risvolti penali indicato dal Municipio risale al periodo compreso tra il 2010 e il 2013. Due collaboratori del Servizio manutenzione immobili, d'intesa con il titolare di un'impresa di pulizie e risanamenti, gonfiavano le fatture relative ai lavori eseguiti per la Città, spartendosi la differenza. La vicenda si era conclusa con il licenziamento in tronco dei due dipendenti, le condanne penali nel 2017 e il rimborso di circa 30mila franchi.
Gli incarichi diretti
Il Municipio difende anche il ricorso agli incarichi diretti, sottolineando come il loro volume economico debba essere rapportato alle dimensioni della Città, alla quantità di servizi erogati, al patrimonio pubblico da gestire e agli investimenti. L'ammontare complessivo delle commesse non costituisce dunque, di per sé, un indice di irregolarità. L'Esecutivo ricorda inoltre che la lista pubblicata annualmente dalla Città riporta, per ogni commessa, le motivazioni giuridiche alla base della procedura scelta.
I controlli sugli appalti
Le verifiche avvengono su più livelli. In primo luogo spettano ai servizi comunali che assegnano le commesse, attraverso i collaboratori e i loro superiori. Il Controllo finanze effettua invece verifiche preventive sulle delibere del Municipio e controlli a campione sui mandati assegnati direttamente dai servizi comunali nell'ambito delle loro competenze. La risposta non precisa tuttavia quante verifiche siano state effettuate negli ultimi cinque anni, come richiesto da Wicht.
Nessun canale dedicato alle segnalazioni
Il Municipio non ritiene al momento necessario istituire un canale di whistleblowing, attraverso il quale segnalare eventuali irregolarità. Gli strumenti ordinari a disposizione sono considerati sufficienti. Le segnalazioni ricevute vengono esaminate e, se adeguatamente fondate, possono essere trasmesse alle autorità competenti.
L'Esecutivo ha inoltre deciso di non rendere noto il numero delle segnalazioni ricevute. «Comunicare il numero delle segnalazioni, in particolare se esiguo, potrebbe permettere di risalire alle persone coinvolte e scoraggiare future segnalazioni».
Non manca un richiamo ai consiglieri comunali, ai quali spetta anche il compito di vigilare sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione. In presenza di sospetti fondati di irregolarità o reati, secondo il Municipio, è loro dovere informare tempestivamente le autorità competenti, evitando di veicolarli in forma generica o attraverso atti parlamentari.
Regali, favori e conflitti d'interesse
Sul fronte della prevenzione, il Municipio ricorda che il regolamento dei dipendenti comunali vieta di ricevere regali in natura, ottenere vantaggi personali legati al servizio e avere interessi con fornitori del Comune. Un'apposita ordinanza disciplina le eccezioni, limitate ai piccoli doni d'uso sociale. La normativa prevede inoltre l'obbligo di ricusazione in caso di interessi personali, determinati legami con un offerente o mancanza d'indipendenza.
Per contrastare il frazionamento artificioso degli incarichi, finalizzato a eludere le procedure di concorso, vengono invece analizzati i volumi dei mandati assegnati ai singoli fornitori. È prevista anche una formazione annuale dei collaboratori coinvolti negli acquisti. La risposta municipale non chiarisce però se esista un registro dei regali.
Alla base del rapporto d'impiego, conclude il Municipio, deve comunque rimanere la fiducia nei collaboratori, «senza che l’attività quotidiana dell’Amministrazione possa fondarsi su un sospetto generalizzato nei confronti dei propri dipendenti».