«I nostri volontari rappresentano il vero cuore dell'Associazione Amélie. Senza il loro entusiasmo, la loro disponibilità e la loro sensibilità, gran parte di ciò che realizziamo quotidianamente non sarebbe possibile», sottolinea il presidente Marco Imperadore. «Questa festa è soprattutto un grande grazie a tutte e a tutti loro».

La serata prenderà il via alle 17 con un aperitivo di benvenuto, seguito dalle attività circensi e dalle esibizioni del Circo Fortuna. Alle 18.15 interverrà Gabriele Barreca, formatore dei corsi della Croce Rossa Svizzera, mentre dalle 19.00 è prevista una cena offerta dall’associazione, accompagnata da una tombola. Ci sarà spazio anche per le presentazioni dei responsabili delle diverse attività, che illustreranno esperienze, progetti e prospettive future. La festa si concluderà con un piccolo omaggio ai collaboratori presenti.