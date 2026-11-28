Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile
L’Associazione Amélie celebra i suoi volontari con una serata di festa e riconoscimenti a Pregassona, sottolineando il valore della solidarietà e della collaborazione locale.
PREGASSONA - Una serata per ringraziare chi mette il proprio tempo a disposizione degli altri. Sabato 5 dicembre, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, l’Associazione Amélie organizza la tradizionale Festa e Riunione dei Volontari. L’appuntamento è previsto dalle 17 alle 21 al Capannone di Pregassona ed è riservato ai volontari dell’associazione e ai loro familiari.
L’iniziativa vuole rendere omaggio alle circa 100 persone che contribuiscono alla realizzazione delle numerose attività promosse dall’associazione sul territorio luganese, in particolare a Pregassona e Barbengo. Dall’accompagnamento scolastico ai corsi di lingua italiana, passando per le attività educative, culturali, sportive e i progetti di solidarietà e integrazione.
«I nostri volontari rappresentano il vero cuore dell'Associazione Amélie. Senza il loro entusiasmo, la loro disponibilità e la loro sensibilità, gran parte di ciò che realizziamo quotidianamente non sarebbe possibile», sottolinea il presidente Marco Imperadore. «Questa festa è soprattutto un grande grazie a tutte e a tutti loro».
La serata prenderà il via alle 17 con un aperitivo di benvenuto, seguito dalle attività circensi e dalle esibizioni del Circo Fortuna. Alle 18.15 interverrà Gabriele Barreca, formatore dei corsi della Croce Rossa Svizzera, mentre dalle 19.00 è prevista una cena offerta dall’associazione, accompagnata da una tombola. Ci sarà spazio anche per le presentazioni dei responsabili delle diverse attività, che illustreranno esperienze, progetti e prospettive future. La festa si concluderà con un piccolo omaggio ai collaboratori presenti.
L’appuntamento sarà anche l’occasione per valorizzare la capacità del volontariato di unire persone di culture, provenienze e generazioni differenti. «I nostri volontari non offrono soltanto il proprio tempo, ma portano competenze, esperienze, idee e soprattutto una straordinaria ricchezza umana», evidenzia il vicepresidente Ihsan Alpen. «Attraverso il loro impegno nascono amicizie, si superano barriere culturali e generazionali e si rafforza quel senso di comunità di cui oggi abbiamo sempre più bisogno».
L’associazione intende inoltre ribadire l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nel volontariato e rafforzare la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni. Un ringraziamento viene infine rivolto ai Comuni, agli enti pubblici e privati, alle fondazioni e ai sostenitori che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative sul territorio.