Tamponamento a catena sull'A2, San Gottardo chiuso per un'ora venerdì
Disagi minimi nel primo pomeriggio di ieri, nonostante il blocco parziale del traffico in direzione nord
GURTNELLEN - Tre furgoni sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena sull'autostrada A2 all'altezza di Gurtnellen (UR). L'incidente è avvenuto venerdì 27 novembre, poco dopo le 12, come comunicato dalla Polizia cantonale urana.
I tre veicoli procedevano da Wassen in direzione nord. Nella zona di un cantiere segnalato la velocità massima era ridotta a 80 km/h e il traffico, all'imbocco della galleria Wilerplanggen, veniva deviato sulla corsia di sorpasso: la successiva riduzione delle corsie ha causato un rallentamento della circolazione.
Il conducente del primo furgone, con targhe bernesi, se n'è accorto ed è riuscito a frenare in tempo. Anche gli altri due conducenti hanno avviato una manovra di frenata, senza però riuscire a evitare l'urto: i loro furgoni, con targhe olandesi e zughesi, hanno tamponato il veicolo che li precedeva.
Un conducente è stato portato al Cantonspitale di Uri dal servizio di salvataggio per un controllo, ma è risultato illeso. I danni materiali ai veicoli coinvolti ammontano a circa 40mila franchi.
Durante le operazioni di recupero e sgombero il punto dell'incidente è rimasto percorribile su una sola corsia. Per evitare un sovraccarico del traffico, la galleria autostradale del San Gottardo è stata chiusa in direzione nord per circa un'ora.
Sul posto sono intervenuti il Centro d'intervento del San Gottardo, il servizio di salvataggio dell'ospedale cantonale di Uri, un'impresa locale di rimorchio e la Polizia cantonale urana.