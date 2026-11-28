Il conducente del primo furgone, con targhe bernesi, se n'è accorto ed è riuscito a frenare in tempo. Anche gli altri due conducenti hanno avviato una manovra di frenata, senza però riuscire a evitare l'urto: i loro furgoni, con targhe olandesi e zughesi, hanno tamponato il veicolo che li precedeva.

Un conducente è stato portato al Cantonspitale di Uri dal servizio di salvataggio per un controllo, ma è risultato illeso. I danni materiali ai veicoli coinvolti ammontano a circa 40mila franchi.