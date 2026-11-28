A Losone i bambini prendono la patente per l'intelligenza artificiale
Genitori e figli a lezione di ChatGPT per imparare a sfruttarne le potenzialità, riconoscerne i limiti e verificare le risposte.
Genitori e figli a lezione di ChatGPT per imparare a sfruttarne le potenzialità, riconoscerne i limiti e verificare le risposte.
Imparare a utilizzare l'intelligenza artificiale, riconoscerne i limiti e capire quando è meglio rivolgersi a una persona. È con questi obiettivi che oltre 20 persone, tra bambini, ragazzi e adulti, hanno partecipato sabato 28 novembre al workshop «Natale con l’IA» al Centro giovanile di Losone. Per l'occasione è stata introdotta anche una «patente IA», un attestato simbolico destinato ai più giovani.
C'è chi ha creato un videogioco con ChatGPT e chi ha utilizzato lo strumento per trovare idee per i regali di Natale da fare agli amici. Applicazioni diverse che hanno permesso ai partecipanti di esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale, individuare possibili errori e imparare a verificare le risposte ottenute.
A organizzare e condurre l'incontro è stata Sophie Hundertmark, ricercatrice e docente alla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU), affiancata da Massimiliano Decarli e Nicole Schwab, che hanno fornito indicazioni pratiche e assistito i partecipanti durante gli esercizi. Hundertmark ha già tenuto diversi workshop rivolti a bambini e famiglie, anche nella Svizzera tedesca.
Genitori e figli si confrontano alla pari
L'affluenza e il coinvolgimento dei partecipanti hanno sorpreso gli organizzatori. Fausto Minonne, del Centro giovanile di Losone, riferisce di aver visto raramente una partecipazione così attiva alle iniziative della struttura. A caratterizzare l'incontro è stato soprattutto il confronto alla pari tra adulti e bambini, sia durante gli esercizi sia nelle discussioni.
«Mi ha colpito la franchezza con cui bambini e genitori hanno discusso di quali dati possono affidare a ChatGPT e quali preferiscono tenere per sé. Insieme hanno provato a capire come verificare se una risposta è corretta. È proprio questo che mi interessa. Vorrei che sapessero valutare in autonomia quando l’IA può aiutarli e quando è meglio rivolgersi a una persona», spiega Hundertmark.
Durante uno degli esercizi, i partecipanti hanno chiesto a ChatGPT di indicare la fonte di una risposta, per poi aprire il collegamento e controllare se il contenuto confermasse effettivamente quanto affermato dall'intelligenza artificiale.
Dal confronto è emerso come molti dei presenti considerino ChatGPT e strumenti analoghi destinati a diventare parte integrante della loro quotidianità. La discussione ha toccato anche il tema della salute. Alcuni genitori che esercitano la professione medica hanno raccontato che sempre più pazienti si rivolgono a ChatGPT per ottenere informazioni sanitarie. Le risposte possono essere utili per preparare le domande da porre durante una visita, mentre le valutazioni mediche vanno discusse con un professionista della salute.
Una patente per l'intelligenza artificiale
La novità del workshop di Losone è stata la «patente IA», introdotta per la prima volta da Hundertmark nei suoi incontri. Al termine delle attività, i bambini hanno dovuto rispondere ad alcune domande per dimostrare di aver compreso quando utilizzare ChatGPT, come verificare un'informazione importante e in quali circostanze sia preferibile chiedere aiuto a una persona.
Chi ha superato la breve prova ha ricevuto l'attestato simbolico, pensato sia per riconoscere le competenze acquisite sia per incoraggiare altri bambini e ragazzi a partecipare a iniziative analoghe.
A ospitare l'appuntamento intergenerazionale è stato il Centro giovanile di via Municipio 13, che dispone di spazi per il gioco libero, una sala riservata ai ragazzi dai 13 anni, un atelier creativo e una cucina per i pasti in compagnia. La struttura ospita inoltre il «Punto di ascolto», uno spazio riservato in cui i giovani possono esprimere le proprie domande e preoccupazioni.
Le scuole, le associazioni di genitori, le biblioteche e i Comuni interessati a organizzare un workshop analogo possono contattare direttamente Sophie Hundertmark all'indirizzo email sophie@hundertmark.ch.