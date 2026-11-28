A organizzare e condurre l'incontro è stata Sophie Hundertmark, ricercatrice e docente alla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU), affiancata da Massimiliano Decarli e Nicole Schwab, che hanno fornito indicazioni pratiche e assistito i partecipanti durante gli esercizi. Hundertmark ha già tenuto diversi workshop rivolti a bambini e famiglie, anche nella Svizzera tedesca.

Genitori e figli si confrontano alla pari

L'affluenza e il coinvolgimento dei partecipanti hanno sorpreso gli organizzatori. Fausto Minonne, del Centro giovanile di Losone, riferisce di aver visto raramente una partecipazione così attiva alle iniziative della struttura. A caratterizzare l'incontro è stato soprattutto il confronto alla pari tra adulti e bambini, sia durante gli esercizi sia nelle discussioni.