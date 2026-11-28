Gli animali del 33enne morto ad Agno cercano casa
Si tratta di due cani e sei gatti, l'appello corre sui social
Si tratta di due cani e sei gatti, l'appello corre sui social
LUGANO - Un dramma nel dramma di uno degli incidenti stradali che nei giorni scorsi sono costati delle vite umane in Ticino.
Il giovane morto nella tarda serata di martedì ad Agno, dopo essere caduto dallo scooter ed essere stato travolto da un'auto che sopraggiungeva, era proprietario di due cani e sei gatti, che ora sono rimasti senza una famiglia.
A lanciare l'appello, che sta circolando molto sui social, è il Rifugio per animali La Stampa. I due cani sono padre e figlio: Vidal, quello dal pelo più scuro, è nato il 4 febbraio 2021, mentre Alpha è nato il 27 gennaio 2025. La famiglia del proprietario non può occuparsi di loro perché ha già un altro cane.
Vidal e Alpha sono arrivati da poco al rifugio e le informazioni disponibili sul loro conto sono ancora limitate. Si sa però che vivevano in appartamento, insieme a sei gatti, e che sono entrambi socievoli.
«Stanno affrontando un momento difficile - scrive il rifugio -. Sarebbe bello trovare loro al più presto una nuova casa ed evitare la permanenza in canile».
La soluzione ideale sarebbe un'adozione congiunta, ma, vista la difficoltà di trovare una famiglia disposta ad accogliere entrambi, il rifugio valuterà anche richieste separate. I cani possono essere adottati unicamente in Svizzera e sono previsti più incontri conoscitivi.
Per ricevere informazioni o conoscere Vidal e Alpha è possibile telefonare allo 091 941 23 66 oppure scrivere a rifugiolastampa@bluewin.ch.
I gatti si trovano invece presso la Società protezione animali (Spab) di Bellinzona.