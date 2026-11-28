A lanciare l'appello, che sta circolando molto sui social, è il Rifugio per animali La Stampa. I due cani sono padre e figlio: Vidal, quello dal pelo più scuro, è nato il 4 febbraio 2021, mentre Alpha è nato il 27 gennaio 2025. La famiglia del proprietario non può occuparsi di loro perché ha già un altro cane.

Vidal e Alpha sono arrivati da poco al rifugio e le informazioni disponibili sul loro conto sono ancora limitate. Si sa però che vivevano in appartamento, insieme a sei gatti, e che sono entrambi socievoli.