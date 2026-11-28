La convocazione è giunta in concomitanza con la conferenza OSCE che si terrà nei prossimi giorni a Lugano. Le parole d'ordine odierne: «contro il riarmo e le guerre» e «per la pace e i diritti dei popoli». La manifestazione è sostenuta da MPS, PS, Verdi, Forum Alternativo, USS, GISO e GSSE. Non si può parlare di mobilitazione unitaria dell'intera sinistra: il Partito Comunista ha manifestato separatamente venerdì pomeriggio.

Il corteo, autorizzato dalle autorità, ha preso il via intorno alle 14.30 dal campus USI/SUPSI di via La Santa, a Viganello, e ha attraversato le strade del centro cittadino. L'arrivo è previsto in piazza Indipendenza, davanti al Palazzo dei Congressi.