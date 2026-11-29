Il nuovo Bioggio: tutte le cifre

Se aggregazione sarà, il nuovo comune avrà 4'089 abitanti e sarà suddiviso in sette quartieri (Aranno, Bioggio, Bosco Luganese, Cimo, Iseo, Neggio e Vernate), per una superficie complessiva di 11.39 chilometri quadrati. L'esecutivo sarà composto da 7 municipali mentre il legislativo conterà 30 consiglieri comunali. Il moltiplicatore previsto resterà quello di Bioggio, fissato al 65% per le persone fisiche e al 72% per quelle giuridiche. Il progetto è sostenuto dal Cantone con un milione di franchi ─ 200mila franchi per la riorganizzazione amministrativa e 800mila destinati agli investimenti strategici.

