Un decennio dopo, il futuro di Bioggio è di nuovo nelle urne
I cittadini del comune ─ con quelli di Aranno, Vernate e Neggio ─ sono chiamati oggi a votare per l'aggregazione che darebbe vita a un solo comune di oltre 4000 abitanti
BIOGGIO - In quattro per farne uno. I cittadini di Bioggio, Neggio, Aranno e Vernate sono chiamati alle urne oggi per decidere se il loro futuro sarà unito o meno. Un'aggregazione che darebbe vita a un nuovo comune di circa 4100 abitanti.
Il precedente tentativo
La votazione consultiva arriva a oltre un decennio dal precedente tentativo. In quell'occasione si trattava di un'aggregazione a tre teste. Con Bioggio e Aranno c'era infatti il comune di Cademario. E in quel 14 giugno 2015 a determinare l'esito della consultazione popolare ─ che sia a Cademario che in quel di Aranno vide prevalere il "sì" ─ fu la netta contrarietà al progetto da parte dei cittadini di Bioggio, che lo bocciarono con un chiaro 74,1%. Il Consiglio di Stato ne prese atto e il progetto fu così accantonato.
Il progetto d'aggregazione corrente ha preso il via poco più di un anno fa, nell'ottobre 2025, con il preavviso al rapporto della Commissione di studio presentato a Municipi e Consigli comunali prima della fine dello stesso anno. E se oggi dalle urne uscirà un verdetto di approvazione, il nuovo comune di Bioggio inizierà ufficialmente la sua nuova vita nel 2028.
Il nuovo Bioggio: tutte le cifre
Se aggregazione sarà, il nuovo comune avrà 4'089 abitanti e sarà suddiviso in sette quartieri (Aranno, Bioggio, Bosco Luganese, Cimo, Iseo, Neggio e Vernate), per una superficie complessiva di 11.39 chilometri quadrati. L'esecutivo sarà composto da 7 municipali mentre il legislativo conterà 30 consiglieri comunali. Il moltiplicatore previsto resterà quello di Bioggio, fissato al 65% per le persone fisiche e al 72% per quelle giuridiche. Il progetto è sostenuto dal Cantone con un milione di franchi ─ 200mila franchi per la riorganizzazione amministrativa e 800mila destinati agli investimenti strategici.
Una guerra a colpi di volantini
I mesi che hanno preceduto il voto ─ quelli consacrati agli incontri e alle informazioni destinate alla cittadinanza dei quattro comuni ─ sono stati scanditi anche da uno "scontro" a suon di volantini, tra favorevoli e contrari all'aggregazione. C'è chi ─ restando nell'anonimato ─ si è espresso nettamente contro il progetto; chi ─ come nel caso della sezione PLR di Bioggio ─ ha espresso alcune perplessità su aspetti quali la gestione delle zone edificabili e l'evoluzione del moltiplicatore d'imposta e chi ─ i favorevoli ─ cerca invece di fugare i dubbi, rispondendo con una sorta di checklist su ogni punto.