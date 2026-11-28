Bloccata in India da 18 mesi, Olivia ha finalmente ricevuto l'atto d'accusa
La 31enne è coinvolta in una vicenda criminale legata agli stupefacenti. Ora, secondo la zurighese, la situazione potrebbe finalmente sbloccarsi
La 31enne è coinvolta in una vicenda criminale legata agli stupefacenti. Ora, secondo la zurighese, la situazione potrebbe finalmente sbloccarsi
NEW DELHI - Una svolta nella vicenda di Olivia Neumann. Da ormai 18 mesi la 31enne zurighese è bloccata in India, dove è accusata di aver violato la legge sugli stupefacenti. Durante la detenzione è inoltre scaduto il suo visto, limitando fortemente la sua libertà nel Paese. Ora, però, la situazione sembra finalmente sbloccarsi.
Come racconta la giovane sul suo profilo Instagram, un avvocato suo amico sarebbe venuto a conoscenza di un'udienza relativa al suo caso, alla quale apparentemente non era stata convocata. La zurighese ha comunque affrontato un viaggio di diverse ore in motorino per presentarsi puntuale in tribunale.
«La giudice era totalmente sorpresa che fossi lì»
«La giudice era totalmente sorpresa che fossi lì e mi ha chiesto come avessi saputo che i nostri documenti erano arrivati da lei», racconta Neumann. La sua presenza avrebbe fatto una buona impressione sulla giudice.
Nel video pubblicato sui social, la 31enne mostra il documento che attendeva da un anno e mezzo: l'atto d'accusa. «Ora finalmente ho l'atto d'accusa e possiamo pianificare i prossimi passi», scrive. «È quello che ho aspettato negli ultimi 18 mesi». Il suo avvocato esaminerà ora la documentazione per valutare come procedere.
Visto speciale fino all'inizio di febbraio
Stando a quanto riferito dalla stessa Neumann, la zurighese ha inoltre ottenuto un visto speciale che le consente di soggiornare legalmente in India fino al 9 febbraio. Una notizia che, tuttavia, non riesce più ad accogliere con l'entusiasmo di un tempo. «Per molto tempo ho pensato che sarei stata solo sollevata e felice quando finalmente avrei ottenuto il mio visto. E naturalmente lo sono. Ma qualcosa è cambiato».
In teoria, ora potrebbe viaggiare per l'India e scoprire nuovi luoghi. Ma la 31enne ha altri desideri: «Voglio tornare a casa. Voglio lavorare, guadagnare soldi, fare progetti e avere di nuovo una vita che dipenda dalle mie decisioni».