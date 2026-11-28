«La giudice era totalmente sorpresa che fossi lì»

«La giudice era totalmente sorpresa che fossi lì e mi ha chiesto come avessi saputo che i nostri documenti erano arrivati da lei», racconta Neumann. La sua presenza avrebbe fatto una buona impressione sulla giudice.

Nel video pubblicato sui social, la 31enne mostra il documento che attendeva da un anno e mezzo: l'atto d'accusa. «Ora finalmente ho l'atto d'accusa e possiamo pianificare i prossimi passi», scrive. «È quello che ho aspettato negli ultimi 18 mesi». Il suo avvocato esaminerà ora la documentazione per valutare come procedere.