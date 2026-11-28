Minaccia due frontalieri con una finta pistola, fermata una donna
Un diverbio sulla strada è degenerato venerdì mattina. Secondo la polizia vodese, l’oggetto era un «accendino a forma di pistola»
VALLORBE - Un diverbio tra automobilisti è degenerato venerdì mattina nei pressi del confine di Vallorbe (VD), in territorio francese. Una conducente avrebbe puntato un oggetto simile a una pistola contro due frontalieri che si erano rifiutati di lasciarla immettere nella loro corsia.
L'episodio è avvenuto attorno alle 5.30. I due uomini, colleghi impiegati nel settore dell'edilizia, si stavano recando al lavoro in Svizzera. La tensione è sorta in un tratto di strada in cui due corsie confluiscono in una sola. «È un posto dove spesso ci sono conflitti», ha raccontato uno dei frontalieri a 20 Minutes.
La conducente, visibilmente innervosita, avrebbe puntato l'oggetto verso i due uomini attraverso il finestrino. «Sul momento, non ho realizzato subito. È guardando il video dopo che abbiamo distinto un'arma», ha spiegato uno dei due frontalieri. Entrambi sono rimasti sbalorditi dall'accaduto.
Sequestrato un accendino
I due uomini hanno contattato dapprima la gendarmeria francese e successivamente la polizia a Yverdon (VD). Alcune ore dopo hanno appreso che la conducente era stata rintracciata in Svizzera.
La polizia cantonale vodese ha confermato di aver fermato una donna sul proprio territorio in seguito a una lite stradale avvenuta in Francia. L'oggetto utilizzato era in realtà un «accendino somigliante a una pistola», che è stato sequestrato. La conducente è stata lasciata libera.
Al momento nel canton Vaud non è stata aperta alcuna istruzione penale. I due frontalieri hanno manifestato l'intenzione di sporgere denuncia in Francia.