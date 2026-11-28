La conducente, visibilmente innervosita, avrebbe puntato l'oggetto verso i due uomini attraverso il finestrino. «Sul momento, non ho realizzato subito. È guardando il video dopo che abbiamo distinto un'arma», ha spiegato uno dei due frontalieri. Entrambi sono rimasti sbalorditi dall'accaduto.

Sequestrato un accendino

I due uomini hanno contattato dapprima la gendarmeria francese e successivamente la polizia a Yverdon (VD). Alcune ore dopo hanno appreso che la conducente era stata rintracciata in Svizzera.