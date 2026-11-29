I suoni dell'universo (o un universo di suoni)
"Nature" è il secondo lavoro firmato Spherya: cinque tracce tra foreste, acqua e cielo
"Nature" è il secondo lavoro firmato Spherya: cinque tracce tra foreste, acqua e cielo
MENDRISIO - Martedì 24 novembre è stato pubblicato "Nature", il nuovo EP di Spherya. Il progetto musicale indipendente e autoprodotto, nato a Mendrisio nel 2025, ha debuttato lo scorso mese di maggio con un altro lavoro, "Urban", che era stato costruito - come si evince dal titolo - attorno ad atmosfere urbane. In questo caso è evidente fin da subito che i paesaggi sonori elaborati dal combo momò sono ispirati a tematiche naturali.
Facciamo un passo indietro: come nasce Spherya? L'idea, ci spiegano i protagonisti del progetto (che, per il momento, preferiscono non rivelare la propria identità), è nata quasi per caso, da una conversazione tra due musicisti che avevano già suonato insieme in una band metal. Da quella semplice intuizione è nata la volontà di esplorare un linguaggio diverso, pensato in origine come combinazione di basso, batteria ed elettronica.
Il progetto ha la dichiarata volontà di esplorare sonorità elettroniche, ambient e sperimentali, combinando sintetizzatori, basso, chitarra e percussioni. L'obiettivo, spiegano i suoi autori, è indagare le possibilità espressive del suono elettronico tra atmosfere rarefatte, ritmiche downtempo e sperimentazione. Il nucleo delle composizioni è affidato a sintetizzatori, basso e percussioni, dove l'elettronica incontra gli strumenti suonati dal vivo.
Il metodo di lavoro parte in genere dai sintetizzatori, che definiscono temi, atmosfere e strutture dei brani. Attorno a queste fondamenta arrivano poi le parti di basso e quelle ritmiche: i pattern di batteria, dapprima programmati, vengono in seguito reinterpretati con percussioni suonate e registrate. Con il tempo il processo creativo si è evoluto. Le percussioni si sviluppano spesso su due livelli, uno più elettronico e l'altro di matrice acustica, mentre chitarre, contributi vocali e altri elementi sonori trovano spazio in alcuni brani.
"Nature" è una raccolta di cinque tracce dedicata a paesaggi sonori, ritmi e atmosfere. Ne fanno parte brani intitolati "Jazzy Forest", "Pushing Waves", "Cassini Dream", "Cold Drift" e "Acid & Wet". È un'esplorazione sonora che sonda le profondità marine, la vastità del cielo stellato e le più svariate superfici che questo pianeta può offrire.
La ricerca non si ferma al suono. Immagini, forme geometriche e animazioni accompagnano le pubblicazioni e danno forma a un'identità in cui musica e dimensione visiva si intrecciano. L'immaginario del progetto ruota attorno a tre elementi simbolici: Pulse, Depth e Tension. Ovvero percussioni, elettronica e corde, appunto quelle di una chitarra e di un basso elettrico.
Il prossimo passo riguarda il palco. Spherya sta studiando nuove modalità per portare la propria musica dal vivo con una formazione flessibile, che unisce elettronica, archi e percussioni. La direzione è quella di esibizioni essenziali e immersive, dove strumenti acustici ed elettronici incontrano atmosfere ambient e sperimentazione. L'idea è costruire performance adattabili a contesti diversi: piccoli locali, eventi culturali, mostre e spazi dedicati all'ascolto.