Il progetto ha la dichiarata volontà di esplorare sonorità elettroniche, ambient e sperimentali, combinando sintetizzatori, basso, chitarra e percussioni. L'obiettivo, spiegano i suoi autori, è indagare le possibilità espressive del suono elettronico tra atmosfere rarefatte, ritmiche downtempo e sperimentazione. Il nucleo delle composizioni è affidato a sintetizzatori, basso e percussioni, dove l'elettronica incontra gli strumenti suonati dal vivo.

Il metodo di lavoro parte in genere dai sintetizzatori, che definiscono temi, atmosfere e strutture dei brani. Attorno a queste fondamenta arrivano poi le parti di basso e quelle ritmiche: i pattern di batteria, dapprima programmati, vengono in seguito reinterpretati con percussioni suonate e registrate. Con il tempo il processo creativo si è evoluto. Le percussioni si sviluppano spesso su due livelli, uno più elettronico e l'altro di matrice acustica, mentre chitarre, contributi vocali e altri elementi sonori trovano spazio in alcuni brani.