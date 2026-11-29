Il voto ticinese: i cinque pareggi, chi è andato in direzione contraria
Tre "no" e un "sì" nella giornata odierna, a livello cantonale
BELLINZONA - I ticinesi si sono espressi, in merito ai quattro oggetti federali in votazione popolare del 29 novembre, marcando in alcuni casi una certa differenza rispetto al resto della Svizzera. Ma, se andiamo ad analizzare il voto all'interno del territorio cantonale, troviamo delle tendenze consolidate ma anche delle sorprese.
I pareggi
Partiamo, ad esempio, da alcuni pareggi: sono stati registrati a Bosco Gurin, relativamente al finanziamento supplementare dell'AVS, così come a Chiasso, Cerentino e Giornico (fuochi d'artificio) e Avegno Gordevio (imposizione dei coniugi). Le percentuali di favorevoli e contrari sono esattamente del 50%, una circostanza che non si nota tutti i giorni e che non è stata ripetuta in nessun altro comune ticinese.
Finanziamento supplementare AVS
La stragrande maggioranza dei Comuni ticinesi ha scelto di bocciare l'iniziativa e di respingere un aumento dell'IVA. Ci sono però delle eccezioni: cinque Comuni hanno visto prevalere i "sì". Si tratta di Orselina (50,68%), Massagno (50,84%), Melide (50,84%), Onsernone (53,13%) e Dalpe (53,27%). Abbiamo poi già parlato del pareggio di Bosco Gurin, con 12 voti a favore dell'iniziativa e altrettanti contrari. Le bocciature più risicate sono quelle di Ronco sopra Ascona e Pollegio, dove la differenza è di un solo voto, mentre quella più sonora arriva da Linescio (76%).
Iniziativa fuochi d'artificio
L'andamento del voto, sul tema dei fuochi d'artificio, è piuttosto a macchia di leopardo. A Cadenazzo i "no" hanno prevalso di un solo voto (281 a 280) e la percentuale più alta di contrari è stata registrata a Isone (63,5%). Nel Locarnese, curiosamente, si trova lo zoccolo duro dei favorevoli all'iniziativa: Losone (60,27%), Ronco sopra Ascona (61,5%), Onsernone (62,5%), Centovalli (63,94%), Orselina (64,16%) e fino a Brione sopra Minusio, con il 65,76% di favorevoli.
Imposizione dei coniugi
L'esito di questa votazione è stato deciso da uno scarto molto ridotto, meno di 1400 voti su un totale di quasi 100mila schede valide. La bocciatura con più stretto margine è arrivata da Balerna: due voti di scarto, 50,11% contro 49,89%. La percentuale di "no" più elevata è quella di Cerentino, con ben l'81,25%. Tra i sostenitori della proposta si segnalano invece Grancia e Mezzovico-Vira: i "sì" sono stati rispettivamente il 64,04% e il 64,84%.
Legge sul materiale bellico
La percentuale di "sì" più elevata è il 76% di Linescio, mentre quella dei "no" è il 74,7% di Mergoscia. A Canobbio il "sì" ha vinto per un solo voto (331 contro 330), mentre i favorevoli a Brione sopra Minusio sono stati appena due in più rispetto ai contrari (91 a 89).
Come hanno votato le città
Vediamo ora l'andamento di questa tornata di votazioni nei principali centri ticinesi. Bellinzona ha bocciato il finanziamento supplementare dell'AVS (54,81%), l'imposizione dei coniugi (53,23%) e la legge sul materiale bellico (55,04%). Approvata unicamente l'iniziativa sui fuochi d'artificio (53,51%). A Lugano si registra il "sì" ai fuochi d'artificio (51,47%) e i "no" al decreto federale AVS (55,63%), imposizione dei coniugi (51,01%) e legge sul materiale bellico (50,6%). A Locarno i cittadini si sono espressi così: "no" alla modifica della legge sul materiale bellico (56,1%), al finanziamento supplementare dell'AVS (55,51%) e all'iniziativa per imposte eque (55,77%), "sì" all'iniziativa sui fuochi d'artificio (58,88%). Infine Mendrisio, dove i fuochi d'artificio hanno raccolto il 52,3% di "sì", mentre il decreto federale AVS (54,01%), l'imposizione dei coniugi (50,22%) e la legge sul materiale bellico (53,79%) hanno visto prevalere i "no".
I dati definitivi
Questi sono i dati definitivi del Canton Ticino, a scrutinio completato:
- Decreto federale AVS: ha vinto il NO con il 56,13% dei voti;
- Iniziativa fuochi d'artificio: ha vinto il SÌ con il 52,86%;
- Iniziativa per imposte eque: ha vinto il NO con il 50,7%;
- Legge federale sul materiale bellico: ha vinto il NO con il 52,24%.
La partecipazione al voto è stata del 45,64%.