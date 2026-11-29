Finanziamento supplementare AVS

La stragrande maggioranza dei Comuni ticinesi ha scelto di bocciare l'iniziativa e di respingere un aumento dell'IVA. Ci sono però delle eccezioni: cinque Comuni hanno visto prevalere i "sì". Si tratta di Orselina (50,68%), Massagno (50,84%), Melide (50,84%), Onsernone (53,13%) e Dalpe (53,27%). Abbiamo poi già parlato del pareggio di Bosco Gurin, con 12 voti a favore dell'iniziativa e altrettanti contrari. Le bocciature più risicate sono quelle di Ronco sopra Ascona e Pollegio, dove la differenza è di un solo voto, mentre quella più sonora arriva da Linescio (76%).

Iniziativa fuochi d'artificio

L'andamento del voto, sul tema dei fuochi d'artificio, è piuttosto a macchia di leopardo. A Cadenazzo i "no" hanno prevalso di un solo voto (281 a 280) e la percentuale più alta di contrari è stata registrata a Isone (63,5%). Nel Locarnese, curiosamente, si trova lo zoccolo duro dei favorevoli all'iniziativa: Losone (60,27%), Ronco sopra Ascona (61,5%), Onsernone (62,5%), Centovalli (63,94%), Orselina (64,16%) e fino a Brione sopra Minusio, con il 65,76% di favorevoli.