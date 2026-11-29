Ad Aranno il sì ha raggiunto il 91,35%, con 169 voti favorevoli e 16 contrari. A Neggio i favorevoli sono stati 143, pari all'87,20%, contro 21 no. A Vernate il progetto ha ottenuto 250 sì, l'82,24%, e 54 no.

Alle urne hanno partecipato 1'815 dei 2'886 iscritti in catalogo, per un'affluenza complessiva del 62,89%. I votanti per corrispondenza sono stati 1'538, pari all'84,74% dei partecipanti. Sono state registrate 13 schede bianche e nove nulle, mentre quelle computabili sono state 1'793.