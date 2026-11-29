Aggregazione, Bioggio ha detto no
Aranno, Neggio e Vernate si sono invece espressi a favore, Il Dipartimento delle istituzioni prende atto della mancata unanimità
BIOGGIO - Il progetto di aggregazione tra Aranno, Bioggio, Neggio e Vernate non ha ottenuto il consenso di tutti e quattro i Comuni. Nella votazione consultiva odierna Aranno, Neggio e Vernate si sono espressi ampiamente a favore, mentre a Bioggio ha prevalso il no con il 55,44% dei voti.
Complessivamente il progetto ha raccolto 1'070 sì, pari al 59,68% delle schede computabili, e 723 no, pari al 40,32%. Il risultato di Bioggio è però andato in controtendenza: su 1'140 schede computabili, i contrari sono stati 632 e i favorevoli 508.
Ad Aranno il sì ha raggiunto il 91,35%, con 169 voti favorevoli e 16 contrari. A Neggio i favorevoli sono stati 143, pari all'87,20%, contro 21 no. A Vernate il progetto ha ottenuto 250 sì, l'82,24%, e 54 no.
Alle urne hanno partecipato 1'815 dei 2'886 iscritti in catalogo, per un'affluenza complessiva del 62,89%. I votanti per corrispondenza sono stati 1'538, pari all'84,74% dei partecipanti. Sono state registrate 13 schede bianche e nove nulle, mentre quelle computabili sono state 1'793.
Il Dipartimento delle istituzioni prende atto del voto
Il Dipartimento delle istituzioni ha preso atto dell'esito della consultazione. Nelle prossime settimane la Sezione degli enti locali approfondirà il risultato e valuterà i possibili scenari sulla base della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, tenendo conto della volontà espressa dalla popolazione dei quattro Comuni.
Conclusi gli approfondimenti e sentite le autorità comunali interessate, il Dipartimento sottoporrà le proprie valutazioni al Consiglio di Stato. Spetterà poi al Governo formulare una proposta al Gran Consiglio sul seguito del progetto aggregativo.